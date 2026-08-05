Vinicius Jr. “se esconde” en Instagram en plena negociación con el Real Madrid.

Este miércoles 5 de agosto el perfil del delantero brasileño apareció vacío, sin ninguna publicación.

Lo que desató más especulaciones sobre su futuro y si llegará a extender su contrato con la institución merengue.

Vinicius Jr. “se esconde” en Instagram (@vinijr / Instagram)

Vinicius Jr. desaparece de Instagram en plena negociación con el Real Madrid

El futbolista Vinicius Jr. es tendencia al eliminar todas las publicaciones de su cuenta personal de Instagram, donde lo siguen más de 64 millones de usuarios.

En plataformas como X o Facebook, el contenido de Vinicius no fue borrado.

La ausencia digital del jugador brasileño en la red social de Meta llamó la atención porque se da en un momento clave en las negociaciones con el Real Madrid, que ya presentó su oferta final con un contrato millonario este 5 de agosto.

Vinícius Jr. (Manu Fernandez / AP)

El club merengue ofreció a Vinicius Jr. extender su contrato hasta 2031.

Además de un sueldo de 22 millones de euros por temporada que subiría a 24 millones en caso de que se cumplan diversos objetivos como ganar la UEFA Champions League o el Balón de Oro.

Luego de una primera reunión entre el club y el entorno del futbolista las sensaciones fueron positivas de ambas partes.

Todo esto pese a que las intenciones del atacante brasileño era igualar el salario que percibe Kylian Mbappé y ganar una jugosa prima de renovación.

El Real Madrid ya espera respuesta de Vinicius Jr. y en caso de que el futbolista no acepte, las conversaciones se terminarían.

Vinicius termina contrato con el Madrid en junio 2027 y en medio de las negociaciones, el Arsenal de la Premier League ha mostrado interés por ficharlo.