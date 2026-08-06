América vs San Diego FC juegan en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026, este jueves 6 de agosto a 20:00 horas. Transmiten Apple TV, Imagen TV y TUDN.
- Partido: América vs San Diego FC
- Fase: Jornada 1
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Jueves 6 de agosto de 2026
- Horario: 20:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Banorte
- Transmisión: Apple TV, Imagen TV y TUDN
América vs San Diego FC: Fecha para ver el partido de la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026
El jueves 6 de agosto de 2026 continúa la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026 con el partido América vs San Diego FC.
América vs San Diego FC: Horario para ver el partido de la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026
El partido América vs San Diego FC podrá verse a las 20:00 horas en la Leagues Cup 2026.
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Apple TV, Imagen TV y TUDN transmiten.
- Partido: América vs San Diego FC
- Fase: Jornada 1
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Jueves 6 de agosto de 2026
- Horario: 20:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Banorte
- Transmisión: Apple TV, Imagen TV y TUDN
¿Cómo llegan América y San Diego FC a la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026?
América venció 3-0 a Santos en la Liga MX previo a su debut en la Leagues Cup 2026 ante San Diego FC.
El San Diego FC igualó con Minnesota en la MLS y se ubica en el lugar 14 de la Conferencia Oeste con 21 puntos.