América vs San Diego FC juegan en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026, este jueves 6 de agosto a 20:00 horas. Transmiten Apple TV, Imagen TV y TUDN.

Partido: América vs San Diego FC

Fase: Jornada 1

Torneo: Leagues Cup 2026

Fecha: Jueves 6 de agosto de 2026

Horario: 20:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Banorte

Transmisión: Apple TV, Imagen TV y TUDN

América vs San Diego FC: Fecha para ver el partido de la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026

El jueves 6 de agosto de 2026 continúa la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026 con el partido América vs San Diego FC.

América vs San Diego FC: Horario para ver el partido de la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026

El partido América vs San Diego FC podrá verse a las 20:00 horas en la Leagues Cup 2026.

Apple TV, Imagen TV y TUDN transmiten.

Partido: América vs San Diego FC

Fase: Jornada 1

Torneo: Leagues Cup 2026

Fecha: Jueves 6 de agosto de 2026

Horario: 20:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Banorte

Transmisión: Apple TV, Imagen TV y TUDN

América goleó a Santos en la Jornada 3, previo a su debut en la Leagues Cup 2026 (MexSport Agency / MexSport Agency)

¿Cómo llegan América y San Diego FC a la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026?

América venció 3-0 a Santos en la Liga MX previo a su debut en la Leagues Cup 2026 ante San Diego FC.

El San Diego FC igualó con Minnesota en la MLS y se ubica en el lugar 14 de la Conferencia Oeste con 21 puntos.