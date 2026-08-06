El Estadio Monumental de Chile se vistió de gala para recibir a Vozinha, quien fue presentado de manera emotiva ante miles de aficionados como nuevo portero de Colo-Colo.

La directiva de Colo-Colo optó por dar una impresionante bienvenida a Vozinha, quien llega al fútbol chileno tras una actuación histórica con la selección de Cabo Verde en el Mundial 2026.

Así fue la emotiva presentación oficial de Vozinha con Colo-Colo (Colo-Colo / FB)

Vozinha y su espectacular presentación con Colo-Colo

Con música, globos, trofeos y hasta un paracaidista que aterrizó en el estadio para entregarle lo que será su nueva playera, Vozinha recibió una emotiva y espectacular presentación con Colo-Colo.

Este último acto reveló que Vozinha jugará con el dorsal número 29 en lo que será ahora su aventura por Chile para el portero originario de Cabo Verde.

Gracias a una exención excepcional de la federación nacional, el jugador podrá lucir su apodo “Vozinha” en la espalda, manteniendo la identidad que lo consagró como el mejor portero del Mundial 2026.

Visiblemente emocionado, el jugador agradeció el recibimiento y aseguró sentirse ya parte de la familia de Colo-Colo.

Así fue la emotiva presentación oficial de Vozinha con Colo-Colo (Colo-Colo / FB)

Con un mensaje inspirador sobre la perseverancia y el cumplimiento de metas sin importar las décadas de vida, el caboverdiano instó a la afición a seguir trabajando por sus anhelos personales.

Tras superar los exámenes médicos y unirse rápidamente a las prácticas, el esperado estreno oficial de Vozinha podría concretarse este mismo domingo en la visita frente al equipo Unión La Calera.

Colo-Colo, que actualmente mantiene una ventaja de 12 puntos en la cima de la tabla, confía en que la jerarquía de su nuevo referente sea vital para lo que resta de la temporada.