La OEA suma presión contra Nicaragua por sus cambios al sistema electoral

Miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) expresaron su preocupación ante las declaraciones del presidente Daniel Ortega sobre la eliminación de las elecciones en Nicaragua.

La OEA exhortó a Nicaragua a cumplir con las obligaciones firmadas en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que exige que los ciudadanos puedan elegir a sus dirigentes y ser votados.

“Exhortamos a las autoridades nicaragüenses a cumplir con las obligaciones de Nicaragua en virtud de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en particular el artículo 23, que exige a los Estados Parte, garantizar a todo ciudadano el derecho y la oportunidad de participar en la dirección de los asuntos públicos, de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas”. OEA

OEA exhorta a Nicaragua respetar sistema electoral y voto ciudadano

Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, afirmó que haría cambios en el sistema electoral del país para evitar que la oposición llegue al poder. La declaración desató reacciones y críticas internacionales.

Ante esto, el presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua ratificó que sí habría elecciones, pero se implementarían reformas para excluir a la oposición de los procesos electorales del país.

Daniel Ortega, presidente de Nicaragua (@presidentedelapaz / Instagram)

La OEA fijó postura sobre la situación de Nicaragua y llamó a respetar la participación ciudadana en las elecciones, además de que destacó que la propuesta de la Asamblea Nacional no da tranquilidad.

El organismo destacó que el derecho de los ciudadanos de elegir libremente a sus dirigentes en elecciones periódicas, es “una piedra angular de la democracia” y una garantía de que las personas están ejerciendo su poder.

Son 10 los países firmantes de la declaración en favor del sistema electoral de Nicaragua son:

Antigua y Barbuda

Brasil

Canadá

Chile

Colombia

Costa Rica

Guatemala

Jamaica

República Dominicana

Uruguay

(OEA)

La OEA suma presión contra Nicaragua por sus cambios al sistema electoral (OEA)

Daniel Ortega busca implementar cambios en el sistema electoral para evitar que la oposición llegue al poder:

“Aquí (en Nicaragua) no volverán a haber elecciones para que por allí no intenten ‘ellos’ atrapar el gobierno, atrapar el poder”. Daniel Ortega

Las palabras del mandatario nicaragüense tuvieron lugar el 19 de julio de 2026 durante su discurso en un evento organizado por la conmemoración del 47 aniversario de la revolución sandinista, mismo que tuvo lugar en Managua.