El iPhone 18 Pro podría convertirse en el smartphone más caro de la línea Pro de Apple si se cumplen las previsiones de distintos analistas, pues de acuerdo a filtraciones, estas apuntan a un incremento de precio que iría entre 250 y 300 dólares (4 mil 315 y 5 mil 178 pesos) respecto a la generación anterior, impulsado por el alza en los costos de fabricación y de componentes clave.

Aunque Apple aún no confirma el precio oficial, especialistas coinciden en que el fabricante del iPhone 18 Pro tendría que trasladar parte del incremento de sus costos a los consumidores.

Cabe recordar que el nuevo procesador de 2 nanómetros, así como el encarecimiento de la memoria DRAM y el almacenamiento NAND, serían algunos de los factores detrás del posible ajuste de precio en el iPhone 18.

¿Cuánto podría aumentar el precio del iPhone 18 Pro en México?

De acuerdo con el analista Jeff Pu, los modelos iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max podrían aumentar entre 250 y 300 dólares frente a sus predecesores.

Esto con un tipo de cambio de 17.26 pesos por dólar, el incremento equivaldría aproximadamente a entre 4 mil 315 y 5 mil 178 pesos para los compradores en México.

Filtraciones del iPhone 18 y iPhone 18 Pro revelan colores azul y rosa (Especial)

Si esta previsión se concreta, sería el mayor aumento de precio registrado en la familia iPhone Pro, además del nuevo chip A20 Pro fabricado con tecnología de 2 nanómetros, Apple incorporaría mejoras enfocadas en:

Inteligencia artificial

Fotografía

Rendimiento

Estas mejoras, de acuerdo con los especialistas y los rumores con respecto a la subida de precio del iPhone 18 Pro, sería lo que elevaría los costos de producción.

Por ahora, se trata de estimaciones basadas en reportes de analistas y de la cadena de suministro, y de momento se espera que Apple revele oficialmente el precio del iPhone 18 Pro durante su evento de presentación previsto para septiembre de 2026.