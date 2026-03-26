Claudia Sheinbaum, presidenta de México anunció la visita de Gianni Infantino, presidente de la FIFA a México el lunes 30 de marzo de 2026, rumbo al Mundial 2026..

De cara al Mundial 2026 y en el marco del repechaje intercontinental que se juega en México, se dará la visita de Gianni Infantino a Palacio Nacional para reunirse con Claudia Sheinbaum.

Sheinbaum e Infantino se reúnen en México por la organización del Mundial 2026 (Cortesía)

¿Cuál es la razón de la visita de Infantino a Claudia Sheinbaum?

Este jueves 26 de marzo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó durante la conferencia mañanera que recibirá a Gianni Infantino para hablar sobre el Mundial 2026.

“El lunes recibimos al presidente de la FIFA, a Infantino. Va a venir aquí, a Palacio Nacional. Para algunos detalles todavía de organización, para recibirlo y platicar con él”, explicó Sheinbaum.

Sheinbaum destacó la visita de Infantino a México, a propósito del repechaje intercontinental para el Mundial 2026 que se realiza en Guadalajara y Monterrey.

El primer partido enfrenta a Bolivia y Surinam este 26 de marzo y e l equipo ganador se medirá con Irak el martes 31 de marzo.

Nueva Caledonia vs Jamaica se disputan la posibilidad de jugar contra República del Congo, también este martes.

Sheinbaum e Infantino se reúnen en México por la organización del Mundial 2026 (Cortesía)

Sheinbaum e Infantino se han demostrado confianza rumbo al Mundial 2026

Gianni Infantino y Claudia Sheinbaum se reunieron hace unas semanas para analizar la situación de seguridad en México, rumbo al Mundial 2026.

En ese momento, Infantino comentó que tuvo una excelente conversación con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

En dicho encuentro, Infantino como representante de la FIFA, reiteró la confianza para México como país anfitrión.