En la conferencia matutina de este 6 de marzo, y a días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, se reveló que México implementará un operativo de seguridad especial denominado Plan Kukulkán.

Esta estrategia de seguridad buscará garantizar la protección de aficionados, selecciones, infraestructura y espacios públicos en las ciudades sede del Mundial 2026.

Así se desarrollará el Plan Kukulcán durante el Mundial 2026 en México

México será uno de los países anfitriones del Mundial 2026 junto con Estados Unidos y Canadá; en el caso del territorio mexicano, los partidos se disputarán en tres sedes:

Estadio Azteca en Ciudad de México Estadio BBVA en Monterrey Estadio Akron en Guadalajara

Es por eso que la Secretaría de Seguridad Pública y el Gobierno de México implementarán el Plan Kukulcán, una estrategia de seguridad basada en seis etapas operativas, las cuales permitirán coordinar a las fuerzas de seguridad, reforzar la vigilancia y prevenir riesgos durante el Mundial 2026.

Estas son las seis etapas en las que se desarrollará el Plan Kukulcán durante los partidos en México:

Organización de la Fuerza Operativa Concepto de la Operación Esquema de Seguridad Plan de Defensa Aérea Despliegue Estratégico Adiestramiento

1. Organización de la Fuerza Operativa

La primera etapa del Plan Kukulcán contempla la integración y coordinación de las instituciones responsables de la seguridad durante el mundial.

Por lo que en esta fase se establecerán los mandos, centros de control y comunicación entre dependencias federales, estatales y municipales.

En esta primera etapa participarán elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, así como corporaciones de seguridad pública locales.

El objetivo es contar con una estructura clara de mando y respuesta inmediata, que permita atender cualquier incidente en estadios, aeropuertos, hoteles, zonas turísticas y rutas de movilidad.

2. Concepto de la Operación

En la segunda etapa del Plan Kukulcán se define la estrategia general del operativo, que establece cómo se ejecutarán las acciones de seguridad antes, durante y después de cada partido.

Este concepto incluye la vigilancia de infraestructura crítica, control de accesos, monitoreo de multitudes, seguridad en transportes y coordinación con organizadores del torneo.

También se prevé la implementación de centros de comando y monitoreo para supervisar en tiempo real lo que ocurra en las ciudades sede.

3. Esquema de Seguridad

La tercera fase del Plan Kukulcán contempla el diseño de anillos de seguridad alrededor de los estadios y zonas con alta concentración de aficionados.

El esquema incluirá:

Perímetros de seguridad en estadios

Revisiones en accesos

Vigilancia en fan zones y espacios públicos

Patrullaje en rutas de transporte y hospedaje de selecciones

Este modelo busca reducir riesgos, controlar flujos de personas y detectar posibles amenazas.

4. Plan de Defensa Aérea

Una de las fases más relevantes del Plan Kukulkán será el Plan de Defensa Aérea que corresponde a la etapa cuatro, que reforzará la vigilancia del espacio aéreo durante el torneo.

Se prevé el uso de radares, aeronaves de patrullaje y sistemas de monitoreo anti drones para detectar vuelos no autorizados o actividades sospechosas cerca de las sedes mundialistas.

El objetivo es garantizar la seguridad aérea sobre estadios, aeropuertos y zonas estratégicas, especialmente durante los días de partido.

5. Despliegue Estratégico

La quinta etapa del Plan Kukulcán consiste en la movilización y posicionamiento de fuerzas de seguridad en puntos clave de cada ciudad sede.

Esto incluye:

Estadios

Aeropuertos

Terminales de autobuses

Zonas hoteleras

Corredores turísticos

Centros de reunión de aficionados

El despliegue será escalonado dependiendo del calendario de partidos de la FIFA, con refuerzos especiales durante encuentros de alta afluencia.

6. Adiestramiento

Finalmente, el Plan Kukulkán contempla un programa de capacitación y simulacros para los elementos de seguridad que participarán en el operativo.

Las autoridades realizarán ejercicios de respuesta ante emergencias, control de multitudes, evacuaciones y atención médica, con el fin de garantizar una reacción coordinada ante cualquier contingencia.

Con este esquema de seis etapas, el gobierno de México busca asegurar que las sedes del país en durante el Mundial 2026 y que se cuenten con condiciones de seguridad óptimas para millones de aficionados nacionales e internacionales que se espera, visiten el país durante el evento deportivo más importante.