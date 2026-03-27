Samuel García presumió una foto con Gianni Infantino en repechaje rumbo al Mundial 2026.

Hoy jueves 26 de marzo se jugó el partido de repechaje entre Bolivia y Surinam; como invitado especial en el encuentro estuvo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Esta es la foto de Samuel García con Gianni Infantino en repechaje rumbo al Mundial 2026

A través de redes sociales, Samuel García compartió una foto con Infantino desde el Estadio BBVA, casa de los Rayados de Monterrey.

Samuel García estuvo en el palco con el presidente de la FIFA, a quien le regaló un sombrero hecho en Nuevo León y un jersey de fútbol con el número 26 en alusión a la justa deportiva.

“Arrancamos con el primer partido de repechaje entre Bolivia y Surinam en el palco con mi compadre Gianni Infantino, presidente de la FIFA, a quien le dimos su propio sombrero hecho en Nuevo León. ¡Bienvenido al mundial más norteño, compadre! ¡Arráncate!" Samuel García, gobernador de Nuevo León

Samuel García presume foto con Infantino en repechaje rumbo al Mundial 2026 (@samuel_garcias / X)

En un ambiente muy festivo, Infantino se mostró sonriente junto a Samuel García, quien portaba un jersey de la selección boliviana.

Al fondo de la imagen también se observa a Mikel Arriola, Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol.

Con el partido entre Bolivia y Surinam se dio inicio al primer partido de repechaje intercontinental previo al Mundial 2026.

El próximo encuentro para definir a las selecciones que jugarán la Copa del Mundo de la FIFA se llevará a cabo el martes 31 de marzo.

La presencia de Gianni Infantino en el partido del repechaje se da un contexto en el que el presidente de la FIFA observa y evalúa si el Estadio BBVA puede albergar el Mundial 2026.