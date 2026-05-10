Martha Elba Dávila Pérez fue detenida en la Feria de San Marcos de Aguascalientes, lo que hizo cuestionar su papel como magistrada en el Tribunal de Disciplina, pero ¿qué más se sabe de ella?

Te contamos quién es Martha Elba Dávila Pérez con estos datos:

Quién es

Edad

Esposo

Signo zodiacal

Hijos

Estudios

Trabajo

Martha Elba Dávila Pérez es detenida en la Feria de San Marcos por negarse pagar su cuenta

¿Quién es Martha Elba Dávila Pérez?

Martha Elba Dávila Pérez es una magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) de Aguascalientes que tomó protesta en agosto de 2025 tras las elecciones del poder judicial de ese mismo año.

La madre de la magistrada es la Dra. Martha Elba Pérez Miramontes y se sabe que creció en Aguascalientes.

Martha Elba Dávila Pérez se ha desempeñado especialmente en el área de derechos humanos y justicia administrativa en Aguascalientes, donde suele dar algunas conferencias al respecto.

Magistrada Martha Elba Dávila Pérez. (Facebook/marthadavila.dh)

¿Qué edad tiene Martha Elba Dávila Pérez?

Martha Elba Dávila Pérez tiene 48 años de edad, pero se desconoce su fecha exacta de nacimiento.

¿Quién es el esposo de Martha Elba Dávila Pérez?

El esposo de Martha Elba Dávila Pérez es Alejandro Jorge García Gómez, que es funcionario en el municipio de Aguascalientes.

Martha Elba Dávila Pérez con su esposo Alejandro Jorge García Gómez. (Facebook/alejandro.j.gomez.56)

¿Qué signo zodiacal es Martha Elba Dávila Pérez?

Se desconoce el signo zodiacal de Martha Elba Dávila Pérez, pues no se tiene su fecha exacta de nacimiento.

¿Cuántos hijos tiene Martha Elba Dávila Pérez?

Martha Elba Dávila Pérez tiene dos hijos, pero se desconocen sus nombres.

Magistrada Martha Elba Dávila Pérez con su esposo e hijos. (Facebook/alejandro.j.gomez.56)

¿Qué estudió Martha Elba Dávila Pérez?

Martha Elba Dávila Pérez tiene estos estudios:

Licenciatura en Derecho por la Universidad Cuahtémoc

por la Universidad Cuahtémoc Maestría en Derecho Fiscal por la Universidad Autónoma de Aguascalientes

en Derecho Fiscal por la Universidad Autónoma de Aguascalientes Maestría en Litigio Estratégico Internacional en DH en el Instituto de Altos Estudios Universitarios

Doctorado en DH por la Universidad Nacional de Educación a Distancia y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

en DH por la Universidad Nacional de Educación a Distancia y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Diplomado en DH

Diplomado en Litigio Internacional Estratégico en DH

Magistrada Martha Elba Dávila Pérez. (Facebook/marthadavila.dh)

¿En qué ha trabajado Martha Elba Dávila Pérez?

Martha Elba Dávila Pérez es magistrada del TDJ de Aguascalientes. Asimismo es:

Miembro de la Asociación Nacional de Juzgadoras en Democracia (ANJUZ) de México

Conferencista

Articulista

Escritora

Anteriormente, Martha Elba Dávila Pérez fue magistrada de la Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Poder Judicial de Aguascalientes, así como:

Secretaria de Acuerdos en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa

Docente en clases de Derecho

Directora del Instituto Iberoamericano de Estudios en DH

Martha Elba Dávila Pérez es detenida en la Feria de San Marcos por negarse pagar su cuenta

La magistrada del TDJ, Martha Elba Dávila Pérez, habría sido detenida en la Feria de San Marcos luego de que se negó a pagar su cuenta en un establecimiento.

Según la información que aún no es verificada por autoridades de Aguascalientes, la magistrada tuvo un altercado en un establecimiento y se quiso ir sin pagar su cuenta.

Ante ello, policías municipales la detuvieron, así como también a su esposo, pese a que ella buscó evadirlo diciendo “soy magistrada” y él funcionario del municipio de Aguascalientes.