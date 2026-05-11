En la primera semana de mayo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum registró un 70.4% de aprobación, consolidando la estabilidad en su respaldo ciudadano durante los últimos dos meses, según encuesta MetricsMx.

La encuesta también destacó la recepción favorable hacia Ariadna Montiel como nueva dirigente nacional de Morena, con un 30.2% de opiniones positivas frente a un 11.3% negativas.

La consistencia en la aprobación de la presidenta de México y el balance positivo en la dirigencia partidista de Morena refuerzan la percepción de continuidad en la Cuarta Transformación.

Encuesta: Sheinbaum se mantiene estable y Ariadna Montiel arranca con opinión favorable (SDPnoticias)

Sólida estabilidad en la aprobación de Claudia Sheinbaum

La aprobación de Claudia Sheinbaum ha mostrado una consistencia notable, fluctuando en un margen estrecho entre el 70% y el 73% desde finales de marzo.

Tras alcanzar un máximo del 73.1% el 1 de abril, la aprobación se ha mantenido prácticamente sin cambios en las últimas tres semanas, situándose en 70.1% el 22 de abril, 70.0% el 29 de abril y repuntando ligeramente al 70.4% en la medición actual.

En este último reporte, el 55.7% de los mexicanos afirma que aprueba “mucho” su labor, mientras que la desaprobación se mantiene en un 21.4%.

Encuesta: Sheinbaum se mantiene estable y Ariadna Montiel arranca con opinión favorable (SDPnoticias)

Ariadna Montiel es bienvenida al frente de Morena

La encuesta de MetricsMx evaluó la llegada de Ariadna Montiel a la dirigencia nacional de Morena, revelando un balance positivo entre quienes la identifican.

El 30.2% de los consultados tiene una opinión favorable (16.9% “muy buena” y 13.3% “buena”) de la nueva líder partidista, frente a solo un 11.3% que manifiesta una opinión negativa.

Aunque el 34.9% de la población aún no la conoce, entre quienes sí han escuchado de ella predomina una visión constructiva sobre su perfil.

Encuesta: Sheinbaum se mantiene estable y Ariadna Montiel arranca con opinión favorable (SDPnoticias)

Este cambio en la dirigencia se suma a la percepción de que el liderazgo de la presidenta Sheinbaum fortalece al movimiento, pues en mediciones previas el 59.0% de los ciudadanos consideró que su mayor peso en el partido ayudará a la consolidación de la “Cuarta Transformación”.

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Metodología de la encuesta MetricsMx

La encuesta de la Semana 13 se realizó mediante 800 entrevistas telefónicas automatizadas a adultos en México el 6 de mayo de 2026.

El estudio cuenta con un margen de error de +/-3.46% y un nivel de confianza del 95%, basado en la lista nominal del INE actualizada al 23 de abril de 2026.