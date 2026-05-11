Pumas vs América continuaron la actividad de cuartos de final de la Liga MX con empate 3-3 (6-6 global) entre ambas escuadras.

América y Pumas dieron un partido digno de Liguilla, sin embargo, las Águilas no lograron sobreponerse a los universitarios y quedaron eliminados del Clausura 2026.

Pumas vs América: así fue el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga MX

En el partido Pumas vs América de los cuartos de final de la Liga MX, las Águilas y los felinosempataron con marcador de 3-3 (6-6 global).

Así fueron los goles del partido Pumas vs América:

Minuto 3: Robert Duarte (Pumas)

Minuto 13: Gol de Nathan Silva (Pumas)

Minuto 23: Gol de Jordan Carrillo (Pumas)

Minuto 30: Gol de Patricio Salas (América)

Minuto 40: Gol de Alejandro Zendejas (América)

Minuto 61: Gol de Alejandro Zendejas (América)

Pumas elimina al América y avanza a semifinales de la Liga MX. (Jose Luis Melgarejo / MEXSPORT)

¿Qué sigue para Pumas y América en la Liga MX?

Pumas avanzó a las semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX luego de vencer al América en los cuartos de final, por lo que ahora enfrentará al Pachuca en las semifinales del futbol mexicano.

América, por su parte, quedaron eliminados de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX, por lo tanto, tendrá que prepararse para el siguiente torneo Apertura 2026 y así tratar de pelear por el título.