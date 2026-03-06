La Secretaría de Marina (Semar) reforzará la vigilancia en puertos y aeropuertos del país como parte del operativo de seguridad que se llevará a cabo durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, la cual se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

De acuerdo con la conferencia matutina de este 6 de marzo de la presidenta claudia Sheinbaum, las autoridades navales revelaron el plan de seguridad que tiene como objetivo prevenir, identificar y mitigar riesgos durante el Mundial 2026 en México.

¿Cuál es el plan de seguridad de la Secretaría de Marian durante el Mundial 2026?

La Semar reveló los detalles de su plan de seguridad que contemplan aplicar durante los días del Mundial 2026 que se llevará a cabo en México y los estadios de CDMX, Monterrey y Guadalajara.

Esto para evitar riesgos que puedan afectar a visitantes, instalaciones estratégicas, al espacio aéreo y marítimo nacional durante el evento deportivo que atraerá a millones de turistas.

De acuerdo con lo revelado, el plan de la Marina contempla el despliegue de más de 12 mil marinos, quienes realizarán tareas de:

Vigilancia

Monitoreo

Inteligencia en diferentes puntos del país

Supervisión del espacio aéreo, las aguas territoriales y las zonas portuarias

Con base en el último punto, se confirmó que la Marina pondrá especial atención en varios puertos clave del país, entre ellos los ubicados en:

Nayarit

Veracruz

Colima

Tampico

Quintana Roo

La estrategia de seguridad que implementará la Semar, busca reforzar la seguridad en los principales puntos de entrada a México ante el incremento de viajeros.

Finalmente, se dio a conocer que las autoridades han comenzado a analizar información en la deep web y otras fuentes de inteligencia para detectar posibles amenazas vinculadas con tráfico ilegal de drogas, personas, armas o explosivos, así como actividades del crimen organizado.

Toda la vigilancia en puertos y aeropuertos forma parte de un plan de seguridad más amplio llamado Plan Kukulcán que garantizará las condiciones seguras durante el Mundial de 2026 en México.

El Plan Kukulcán revelado durante la mañanera de Claudia Sheinbaum, incluirá coordinación entre fuerzas federales, estatales y autoridades internacionales.