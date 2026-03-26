En sesión ordinaria de hoy miércoles 25 de marzo, el Senado aprobó con mayoría de 110 votos a favor el ingreso de tropas de Estados Unidos a México por el Mundial 2026:

110 votos a favor

1 en contra

5 abstenciones

Senado aprueba ingreso de tropas de Estados Unidos por Mundial 2026 (Captura de pantalla)

Las tropas de Estados Unidos que ingresarán a México no formarían parte de la seguridad para el Mundial 2026 ni al Plan Kukulcán, acorde con la solicitud presentada ante el Senado.

Sin embargo, tal como dice el dictamen, la Secretaría de Marina aceptó el ingreso de las tropas de Estados Unidos a México como parte de los acuerdos de la Mesa Redonda de Cooperación Militar Bilateral.

Senado autoriza ingreso de tropas de Estados Unidos por el Mundial 2026

Con mayoría de 110 votos a favor, el Senado autorizó que 35 tropas de Estados Unidos ingresen al país para adiestrar a elementos de la Armada de México con motivo del Mundial 2026.

La intención —que no compromete la soberanía mexicana— es parte del “Adiestramiento de Preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y Ejercicio Vital Archer”.

El dictamen, ya enviado al Ejecutivo Federal, señala que las tropas de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos ingresarán a México desde el 3 de abril al 1 de mayo 2026.

Asimismo, en el adiestramiento participarán elementos de:

Unidad Naval de Operaciones Especiales de la Armada de México

Unidad Naval de Protección Aeroportuaria de la Fuerza de Tarea de la Copa Mundial de Fútbol 2026

Esto con el objetivo de fortalecer las preparaciones del Mundial 2026 y ensayos de respuesta ante cualquier contingencia de parte de la Semar, así como su interoperabilidad.

Las tropas de Estados Unidos ingresarán a bordo de una aeronave tipo “Hércules C-130” perteneciente a su ejército.

Movimiento Ciudadano se abstuvo a votar en ingreso de tropas por falta de comisión bicameral

La presidenta de la Comisión de Marina, Raquel Bonilla, declaró que la solicitud de ingreso de las tropas de Estados Unidos se da ante las amenazas que no conocen fronteras ni eventos como el Mundial 2026.

Sin embargo, los senadores de Movimiento Ciudadano se abstuvieron a votar, ya que consideran como necesario fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas en seguridad nacional.

Por lo que Alejandra Barrales urgió instalar la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, así como de Seguimiento y Evaluación de la Fuerza Armada de manera permanente.