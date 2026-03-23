Nueva Caledonia vs Jamaica continúan el repechaje intercontinental para el Mundial 2026. El Estadio Akron la sede el jueves 26 de marzo a las 16 horas por ViX y TUDN.

Partido: Nueva Caledonia vs Jamaica

Fase: Repechaje intercontinental Mundial 2026

Fecha: Jueves 26 de marzo del 2026

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Akron

Transmisión: TUDN y VIX

Selección de Jamaica (David Leah / Mexsport)

Nueva Caledonia vs Jamaica: Día para ver el repechaje del Mundial 2026

El jueves 26 de marzo de 2026 será el partido de repechaje intercontinental Nueva Caledonia vs Jamaica.

Nueva Caledonia vs Jamaica: Horario para ver el repechaje del Mundial 2026

El partido Nueva Caledonia vs Jamaica iniciará a las 21 horas, tiempo del centro de México.

Nueva Caledonia vs Jamaica: Canal para ver el repechaje del Mundial 2026

Nueva Caledonia vs Jamaica en el repechaje para el Mundial 2026 se podrá ver a través de las señales de TUDN y VIX.

Partido: Nueva Caledonia vs Jamaica

Fase: Repechaje intercontinental Mundial 2026

Fecha: Jueves 26 de marzo del 2026

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Akron

Transmisión: TUDN y VIX

¿Cómo llega Nueva Caledonia al partido de repechaje del Mundial 2026?

Nueva Caledonia busca clasificar a su primer Mundial y sueña con acompañar a Nueva Zelanda en la gran cita global.

Nueva Caledonia llegó al repechaje ante Jamaica gracias a su segundo puesto en las eliminatorias de Oceanía.

Cuenta con varios jugadores destacados entre ellos Georges Gope-Fenepej, Germain Haewegene y Joseph Athale.

Otra de sus figuras es Angelo Fulgini, exinternacional juvenil con Francia.

Así llega Jamaica al repechaje del Mundial 2026

Jamaica aspira a su segunda clasificación al Mundial y la primera desde Francia 1998.