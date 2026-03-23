Nueva Caledonia vs Jamaica continúan el repechaje intercontinental para el Mundial 2026. El Estadio Akron la sede el jueves 26 de marzo a las 16 horas por ViX y TUDN.
- Partido: Nueva Caledonia vs Jamaica
- Fase: Repechaje intercontinental Mundial 2026
- Fecha: Jueves 26 de marzo del 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Akron
- Transmisión: TUDN y VIX
Nueva Caledonia vs Jamaica: Día para ver el repechaje del Mundial 2026
El jueves 26 de marzo de 2026 será el partido de repechaje intercontinental Nueva Caledonia vs Jamaica.
Nueva Caledonia vs Jamaica: Horario para ver el repechaje del Mundial 2026
El partido Nueva Caledonia vs Jamaica iniciará a las 21 horas, tiempo del centro de México.
Nueva Caledonia vs Jamaica: Canal para ver el repechaje del Mundial 2026
Nueva Caledonia vs Jamaica en el repechaje para el Mundial 2026 se podrá ver a través de las señales de TUDN y VIX.
- Partido: Nueva Caledonia vs Jamaica
- Fase: Repechaje intercontinental Mundial 2026
- Fecha: Jueves 26 de marzo del 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Akron
- Transmisión: TUDN y VIX
¿Cómo llega Nueva Caledonia al partido de repechaje del Mundial 2026?
Nueva Caledonia busca clasificar a su primer Mundial y sueña con acompañar a Nueva Zelanda en la gran cita global.
- Nueva Caledonia llegó al repechaje ante Jamaica gracias a su segundo puesto en las eliminatorias de Oceanía.
- Cuenta con varios jugadores destacados entre ellos Georges Gope-Fenepej, Germain Haewegene y Joseph Athale.
- Otra de sus figuras es Angelo Fulgini, exinternacional juvenil con Francia.
Así llega Jamaica al repechaje del Mundial 2026
Jamaica aspira a su segunda clasificación al Mundial y la primera desde Francia 1998.
- Después de terminar en el segundo puesto de su grupo en la eliminatoria de Concacaf. Jamaica se quedó cerca de la clasificación, pero cerró con un empate sin goles ante Curazao en la última fecha.
- Este resultado le abrió la puerta a Rudolph Speid como entrenador interino tras la marcha de Steve McClaren.
- Jamaica cuenta con varios elementos que militan en Europa, como Renaldo Cephas, Demarai Gray y Leon Bailey.