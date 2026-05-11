Los cuartos de final de la Liga MX quedaron atrás y con ello se definieron los cruces de las semifinales del Clausura 2026: Pumas vs Pachuca y Chivas vs Cruz Azul serán las series.

Pumas (1) vs Pachuca (4)

Chivas (2) vs Cruz Azul (3)

Pumas vs Pachuca jugarán una de las semifinales (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

Pumas vs Pachuca se reencuentran en las semifinales de la Liga MX

Pumas visitó a Pachuca en la Jornada 17 de la Liga MX, partido que ganó y con el que se apoderó del liderato del Clausura 2026.

Muy pronto, Pachuca tendrá la oportunidad de tomar una “revancha” ante Pumas, pero ahora con el pase a la final del Clausura 2026 en juego.

Pumas, al ser el líder general del torneo, mantiene la ventaja en la semifinal de ganar la serie si el marcador global termina con empate.

Cruz Azul derrotó al Atlas y se instaló en las semifinales de la Liga MX. (Adrian Macias / MEXSPORT)

Chivas vs Cruz Azul, choque de gigantes en las semifinales de la Liga MX

Chivas definirá su serie semifinal ante Cruz Azul en el Estadio Jalisco, debido a que el Akron debe ser entregado en breve a la FIFA rumbo al Mundial 2026.

Cruz Azul jugaría el partido de ida de las semifinales como local en el Estadio Cuauhtémoc, aunque no se descarta que pueda hacerlo en el Estadio Ciudad de los Deportes.

¿Cómo clasificaron los equipos a las semifinales de la Liga MX?

Los cuatros mejores equipos de la Liga MX avanzaron a las semifinales de la Liga MX.

Pumas empató 6-6 con el América, pero avanzó a semifinales de la Liga MX por su mejor posición en el torneo.

Chivas también aprovechó el haber sido segundo lugar general, pues al igualar 3-3 con Tigres se clasificó a semifinales.

Cruz Azul y Pachuca no tuvieron que recurrir al reglamento para eliminar al Atlas y Toluca, respectivamente.