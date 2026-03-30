Diversas organizaciones internacionales han advertido sobre un mayor riesgo de tráfico de personas en las ciudades sede del Mundial 2026 en México:

CDMX

Monterrey

Guadalajara

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) dijo que en las ciudades mundialistas mexicanas hay un mayor riesgo de explotación sexual infantil debido a que el Mundial 2026 es un “catalizador del turismo sexual infantil”.

Gabriela González, directora del Programa Nacional contra la Trata de Personas en México dijo que el Mundial 2026 podría aumentar significativamente el riesgo de explotación sexual infantil.

Mundial 2026 podría agravar problemas sociales en entornos violentos

Por su parte Amnistía Internacional dijo que el Mundial 2026 incluso podría agravar los problemas sociales, sobre todo en lugares afectados por la violencia.

También dijo que el Mundial 2026 podría ser “tapadera para las redes de trata de personas”.

Alertan por rutas establecidas de tráfico de personas en CDMX, Monterrey y Guadalajara

Amnistía Internacional alertó que las tres ciudades sede, CDMX, Monterrey y Guadalajara ya son conocidas por la explotación sexual infantil y forman parte de rutas establecidas.

Los mayores riesgos son para niños y niñas que se encuentran sin supervisión en zonas concurridas, además de quienes viven en pobreza.

También destaca que México tiene tasas altas de violencia sexual y trata de personas en el mundo, lo cual genera daños permanentes como: