Bolivia vs Surinam arrancan el repechaje intercontinental para el Mundial 2026. El Estadio BBVA la sede, el jueves 26 de marzo a las 16 horas por ViX y TUDN.

Partido: Bolivia vs Surinam

Fase: Repechaje intercontinental Mundial 2026

Fecha: Jueves 26 de marzo del 2026

Horario: 16 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio BBVA

Transmisión: TUDN y VIX

Selección de Bolivia jugará el repechaje del Mundial 2026 (Juan Karita / AP)

Bolivia vs Surinam: Fecha para ver el repechaje del Mundial 2026

El jueves 26 de marzo de 2026 será el partido de repechaje intercontinental Bolivia vs Surinam.

Bolivia vs Surinam: Horario para ver el repechaje del Mundial 2026

El partido Bolivia vs Surinam iniciará a las 16 horas, tiempo del centro de México.

Bolivia vs Surinam: Canal para ver el repechaje del Mundial 2026

Bolivia vs Surinam en el repechaje para el Mundial 2026 se podrá ver a través de las señales de TUDN y VIX.

Partido: Bolivia vs Surinam

Fase: Repechaje intercontinental Mundial 2026

Fecha: Jueves 26 de marzo del 2026

Horario: 16 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio BBVA

Transmisión: TUDN y VIX

¿Cómo llega Bolivia al partido de repechaje del Mundial 2026?

La historia podría repetirse para Bolivia si logra victorias consecutivas en el repechaje de Monterrey. La selección sudamericana no asiste a Mundial desde Estados Unidos 1994.

Su séptimo puesto en las eliminatorias de la CONMEBOL, sellado con un épico triunfo por 1-0 sobre Brasil en la última jornada, le permite soñar con volver a Norteamérica.

La Verde se ha mantenido activa en el plano internacional, incluyendo una victoria por 3-0 en un amistoso frente a Trinidad y Tobago a principios de este mes.

El seleccionador Óscar Villegas apostará por su figura y goleador Miguel Terceros, quien terminó como el segundo máximo artillero de las eliminatorias sudamericanas con siete tantos.

Así llega Surinam al partido de repechaje del Mundial 2026

Surinam, rival de Bolivia, también se quedó a las puertas de la clasificación directa al Mundial 2026 al finalizar en el segundo puesto de su grupo, por detrás de Panamá.