Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) realizaron este domingo un operativo en una zona residencial de San Pedro Garza García, Nuevo León, como parte de una investigación relacionada con una presunta red de huachicol fiscal encabezada por el llamado “El Señor de los Buques”.

El gobierno federal ha intensificado en los últimos meses la vigilancia en aduanas y puertos estratégicos tras detectar operaciones vinculadas con tráfico y comercialización ilegal de hidrocarburos mediante esquemas de huachicol fiscal.

¿Quién es “El Señor de los Buques” y por qué es investigado?

El despliegue de la Semar se realizó en un domicilio ubicado en la colonia Valle de San Ángel, en el municipio de San Pedro Garza García, durante la mañana de este domingo 10 de mayo.

La zona permaneció resguardada por elementos de Marina, quienes restringieron el acceso en las inmediaciones mientras personal ministerial llevaba a cabo diligencias dentro de la propiedad.

Incluso, medios locales como Telediario reportaron que fueron retirados del lugar debido a que las investigaciones continúan en curso.

De acuerdo con diversos reportes periodísticos, el operativo estaría relacionado con una investigación contra una organización presuntamente liderada por Roberto Blanco Cantú, identificado como “El Señor de los Buques”, considerado un objetivo prioritario por las autoridades federales.

Roberto Blanco Cantú estaría vinculado con el decomiso de hasta 8 millones de litros de hidrocarburo localizado en un predio de Ensenada, Baja California.

Además, trascendió que promovió un amparo para evitar su detención ante un juzgado federal con sede en Nuevo León, aunque dicho recurso habría sido concedido en el Estado de México.

Las autoridades también investigan el inmueble cateado en San Pedro Garza García como una posible propiedad utilizada para operaciones de fachada o presunto lavado de dinero derivado de actividades relacionadas con huachicol fiscal.

Marina y FGR no han emitido postura oficial tras operativo en San Pedro Garza García

Hasta el momento, ni la Secretaría de Marina ni la Fiscalía General de la República han confirmado si hubo personas detenidas durante el cateo realizado en San Pedro Garza García.

Se espera que en las próximas horas, las autoridades federales emitan un comunicado oficial con más detalles sobre el aseguramiento, el inmueble investigado y la presunta red de huachicol fiscal vinculada con Roberto Blanco Cantú.