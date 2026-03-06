El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó el Plan Kukulkán, una estrategia de seguridad por medio de la que se busca blindar el Mundial 2026.

“El Gobierno de México, en coordinación con Jalisco, Nuevo León y Ciudad de México, implementa la Estrategia de Seguridad denominada “Plan Kukulkán”, diseñada para garantizar condiciones de protección" Omar García Harfuch

Sobre las acciones, el funcionario federal refirió que contarán con el apoyo de diversas instancias de los 3 niveles de gobierno, para que en conjunto, se pueda asegurar la protección para la ciudadanía.

En ese sentido, Omar García Harfuch expuso que el Plan Kukulkan también contempla actividades profundas de adiestramiento, armonización de protocolos y demás detalles operativos.

Con ese objetivo, dio a conocer que se echará mano de miles de elementos de seguridad, así como de equipo táctico y estrategias especiales como el caso de las siguientes:

Más de 99 mil elementos de seguridad desplegados

Colaboración de más de 20 instituciones federales, así como de gobiernos estatales y municipales

Acciones de coordinación con organismos internacionales como autoridades de Canadá, Estados Unidos, la misma FIFA y la Interpol entre otros

Despliegue de 33 drones de vigilancia y sistemas militares avanzados

24 aeronaves tácticas entre aviones interceptores T-6, helicópteros UH-60 y aeronaves KingAir

Más de 2 mil vehículos del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional

188 binomios canófilos especializados en detección de explosivos y narcóticos

Binomios equinos

Monitoreo digital y blindaje contra ciberataques

Acciones de inteligencia preventiva para detectar posibles riesgos y evitar que escalen

Al abundar en los detalles de los operativos a realizar durante los eventos del Mundial 2026, explicó que se montarán anillos de seguridad alrededor de estadios y zonas de concentración.

Asimismo, refirió que habrá operativos especiales de movilidad en vías principales y transporte público, además de protocolos de reacción inmediata ante los incidentes que se puedan presentar.

También se contemplan actividades mitigación para desactivar cualquier tipo de artefacto volador que no esté incluido en las listas blancas, es decir que no se permitirá el uso de drones no registrados.

Autoridades ya trabajan en detalles del Plan Kukulkán

Con el fin de garantizar las condiciones de seguridad para la población y visitantes durante el Mundial 2026, Omar García Harfuch indicó que ya se trabaja en el Plan Kukulkán para alistar los detalles.

Sobre ello, el secretario de Seguridad dijo que ya se instaló una Mesa de Coordinación Estratégica entre las diversas dependencias del Gobierno de México y representantes de FIFA.

Lo anterior con el fin de comenzar con las actividades de preparación de la estrategia, pues dijo, Sedena y Semar ya han iniciado con acciones como el caso de las siguientes:

Capacitación especializada

Ejercicios de planeación y operación

Homologación de protocolos

Ejercicios simulados a escala real

Monitoreo permanente

Por medio de lo anterior, se establecerán 3 Fuerzas de Tarea Conjuntas, que corresponden a una por cada sede mundialista, es decir la Ciudad de México (CDMX), Guadalajara, Monterrey.

Además, se explicó que se preparan 7 Agrupamientos Conjuntos que son uno por cada sede alterna, es decir en zonas donde se espera la concentración de Selecciones para sus entrenamientos.

Cada célula operativa contará con el apoyo cercano de 3 Agrupamientos de Defensa Aérea que se sumarán a la vigilancia en aeropuertos, hoteles, zonas de entrenamiento, estadios y áreas Fan.