La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió las tarjetas oficiales de la FIFA de manos de Gianni Infantino, rumbo al Mundial 2026.

El lunes 30 marzo, Claudia Sheinbaum y Gianni Infantino, presidente de la FIFA, se reunieron en Palacio Nacional para revisar el operativo de movilidad para la Copa Mundial 2026.

Durante esta visita, la presidenta de México recibió las tarjetas oficiales de la FIFA, la amarilla y roja, que se utilizarán durante los partidos del Mundial 2026.

Un gusto recibir a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en Palacio Nacional. pic.twitter.com/u8ZsHvEOf6 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) March 30, 2026

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