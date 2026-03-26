Varias selecciones buscarán su último boleto al Mundial 2026 durante el repechaje intercontinental y el de la UEFA.

Sin embargo, existe la incertidumbre sobre qué pasa si las selecciones participantes empatan el partido que los clasifica al Mundial 2026 en caso de ganar.

¿Cuál es el criterio de desempate para el repechaje del Mundial 2026?

Un total de cinco confederaciones tendrán la oportunidad de lograr el pase al Mundial 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

El repechaje intercontinental lo disputarán las siguientes selecciones:

Llave 1:

Nueva Caledonia vs Jamaica

Ganador juega contra RD Congo

Llave 2:

Bolivia vs Surinam

Ganador juega contra Irak

Repechaje intercontinental para el Mundial 2026. (quinto partido)

En tanto, el repechaje de la UEFA se llevará a cabo de la siguiente manera:

Llave 1:

Italia vs Irlanda del Norte

Gales vs Bosnia

Llave 2:

Ucrania vs Suecia

Polonia vs Albania

Llave 3:

Turquía vs Rumania

Eslovaquia vs Kosovo

Llave 4:

Dinamarca vs Macedonia del Norte

Chequia vs Irlanda

Repechaje de la UEFA para el Mundial 2026. (Itzel Espinoza )

Cabe mencionar que en caso de que los partidos terminen en empate durante los 90 minutos reglamentarios estos se irán a tiempos extras, cada uno de 15 minutos.

Si el empate persiste después de los 120 minutos, el ganador de los encuentros de la ronda de semifinal y final se conocerá en tanda de penales.

¿Quién sería el rival de México para el Grupo A del Mundial 2026?

El último rival de México en el Grupo A de la Copa del Mundo saldrá de la llave D de los Playoffs UEFA.

Por lo que el rival de México podría ser Dinamarca, República Checa, Irlanda o Macedonia del Norte.