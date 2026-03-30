Claudia Sheinbaum respondió a las advertencias de Amnistía Internacional sobre posibles abusos durante el Mundial 2026 y aseguró que México está preparado para garantizar un evento seguro y respetuoso de los derechos humanos.

“Yo espero que sea un buen Mundial en todo sentido: en México, Estados Unidos y en Canadá y que los tres gobiernos, los gobiernos de los estados y municipales pues den todas las facilidades para la asistencia a los estadios, para la llegada de visitantes y para la asistencia a los estadios.” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

En la mañanera del 30 de marzo de 2026, la presidenta de México descartó un panorama de riesgos y destacó la coordinación con Estados Unidos y Canadá para proteger a aficionados y participantes.

El informe de Amnistía Internacional había alertado sobre posibles abusos contra migrantes, manifestantes y comunidades vulnerables.

Sheinbaum rechaza escenario de riesgos para el Mundial 2026

Durante su respuesta, la mandataria Claudia Sheinbaum descartó un panorama negativo y expresó confianza en que el torneo se desarrollará sin violaciones a derechos humanos en México, Estados Unidos y Canadá.

Asimismo, Sheinbaum subrayó que existe coordinación entre los tres países anfitriones para garantizar la seguridad de aficionados y participantes, y afirmó que el objetivo es que el Mundial sea “un buen evento” en todos los sentidos.

Además, defendió que México trabaja bajo principios de respeto a los derechos humanos, en contraste con las preocupaciones planteadas por la organización internacional.

Cabe mencionar que el informe de Amnistía advierte que políticas migratorias, operativos de seguridad y posibles restricciones a la protesta podrían poner en riesgo a millones de personas durante el torneo.

También señala que aficionados, periodistas y comunidades locales podrían enfrentar detenciones arbitrarias o discriminación si no se implementan medidas preventivas adecuadas.