Senegal llegó a la Jornada 3 del Mundial 2026 sin puntos, pero con la esperanza de ganar a Irak y ser uno de los mejores terceros lugares para avanzar a la siguiente ronda.

Senegal venció 5-0 a Irak y jugaría en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Irak se quedó sin puntos en el el Grupo I del Mundial 2026, como uno de los peores equipos de la competencia.

Senegal vs Irak: así fue el partido de la Jornada 2 del Mundial 2026

El partido Senegal vs Irak en la Jornada 3 del Mundial 2026 tomó rumbo definitivo muy rápido, gracias a un gol tempranero y a una expulsión.

Goles y acciones del partido Senegal vs Irak:

Minuto 4: Gol de Habib Diarra para hacer soñar a Senegal

Minuto 13: Expulsión contra Irak que le abrió el panorama a Senegal

Minuto 56: Ismaïla Sarr marcó el 2-0 para Senegal

Minuto 59: Pape Gueye hizo el Senegal 3-0 Irak

Minuto 71: Pape Gueye logra doblete y el marcador es 4-0

Minuto 82: Iliman Ndiaye anota el 5-0 senegalés

¿Cómo quedó el Grupo I del Mundial 2026?

Tras los partidos de la Jornada 3 así quedó la clasificación del Grupo I del Mundial 2026.

Así va el Grupo I:

Francia | 9 puntos

Noruega | 6 puntos

Senegal | 3 puntos

Irak | 0 puntos

¿Cuándo vuelven a jugar Senegal e Irak n el Mundial 2026?

Senegal tendrá que esperar el resto de los resultados de la fase de grupos del Mundial 2026, para saber si estará en los dieciseisavos de final.

Irak no volverá a jugar en el Mundial 2026 luego de ser eliminado y quedarse sin puntos.