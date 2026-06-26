La fase de grupos del Mundial 2026 termina este sábado 27 de junio, y al día siguiente inician los dieciseisavos de final del torneo, fase para la que ya hay partidos confirmados.

Estos son los partidos confirmados de la siguiente ronda en el Mundial 2026:

Sudáfrica vs Canadá | domingo 28 de junio Brasil vs Japón | lunes 29 de junio Países Bajos vs Marruecos | lunes 29 de junio Estados Unidos vs Bosnia | miércoles 1 de julio

Sudáfrica vs Canadá abren los dieciseisavos de final del Mundial 2026

Este domingo 28 de junio a las 13 horas inician los dieciseisavos de final del Mundial 2026, con el partido Sudáfrica vs Canadá, el único programado para ese día.

Sudáfrica vs Canadá

Fecha: Domingo 28 de junio

Horario: 13 horas

Sede: Los Ángeles

Transmisión: ViX

Alphonso Davies, la estrella que puede cambiar el destino de Canadá. (Abbie Parr / AP Photo/Abbie Parr)

Brasil protagoniza los dieciseisavos de final del Mundial 2026

Los dieciseisavos de final del Mundial 2026 continúan el lunes 29 de junio con los partidos Brasil vs Japón y Países Bajos vs Marruecos.

Más allá de lo que representa Brasil en el Mundial 2026, el partido Países Bajos vs Marruecos es uno de los más atractivos en la fase.

Brasil vs Japón

Fecha: Lunes 29 de junio

Horario: 11 horas

Sede: Houston

Transmisión: ViX

Países Bajos vs Marruecos

Fecha: Lunes 29 de junio

Horario: 19 horas

Sede: Monterrey

Transmisión: ViX

Vinícius Jr marcó doblete ante Escocia y le dió el liderato a Brasil del Grupo C. (Marco Bello / REUTERS)

Estados Unidos busca el pase ante la peligrosa Bosnia

Estados Unidos, una de las selecciones anfitrionas en el Mundial 2026, tendrá en Bosnia a un rival de peligro rumbo a los octavos de final.

La cita Estados Unidos vs Bosnia será el miércoles 1 de julio en la ciudad de San Francisco.

Estados Unidos vs Bosnia