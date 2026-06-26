La fase de grupos del Mundial 2026 termina este sábado 27 de junio, y al día siguiente inician los dieciseisavos de final del torneo, fase para la que ya hay partidos confirmados.
Estos son los partidos confirmados de la siguiente ronda en el Mundial 2026:
- Sudáfrica vs Canadá | domingo 28 de junio
- Brasil vs Japón | lunes 29 de junio
- Países Bajos vs Marruecos | lunes 29 de junio
- Estados Unidos vs Bosnia | miércoles 1 de julio
Sudáfrica vs Canadá abren los dieciseisavos de final del Mundial 2026
Este domingo 28 de junio a las 13 horas inician los dieciseisavos de final del Mundial 2026, con el partido Sudáfrica vs Canadá, el único programado para ese día.
Sudáfrica vs Canadá
- Fecha: Domingo 28 de junio
- Horario: 13 horas
- Sede: Los Ángeles
- Transmisión: ViX
Brasil protagoniza los dieciseisavos de final del Mundial 2026
Los dieciseisavos de final del Mundial 2026 continúan el lunes 29 de junio con los partidos Brasil vs Japón y Países Bajos vs Marruecos.
Más allá de lo que representa Brasil en el Mundial 2026, el partido Países Bajos vs Marruecos es uno de los más atractivos en la fase.
Brasil vs Japón
- Fecha: Lunes 29 de junio
- Horario: 11 horas
- Sede: Houston
- Transmisión: ViX
Países Bajos vs Marruecos
- Fecha: Lunes 29 de junio
- Horario: 19 horas
- Sede: Monterrey
- Transmisión: ViX
Estados Unidos busca el pase ante la peligrosa Bosnia
Estados Unidos, una de las selecciones anfitrionas en el Mundial 2026, tendrá en Bosnia a un rival de peligro rumbo a los octavos de final.
La cita Estados Unidos vs Bosnia será el miércoles 1 de julio en la ciudad de San Francisco.
Estados Unidos vs Bosnia
- Fecha: Miércoles 1 de julio
- Horario: 18 horas
- Sede: San Francisco
- Transmisión: ViX