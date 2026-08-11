Charlotte FC vs Pachuca cierran su actividad en la fase de grupos de la Leagues Cup 2026; pronóstico 3-1 a favor del equipo de la MLS. Conoce las posibles alineaciones.

Charlotte busca la clasificación a la siguiente ronda de la Leagues Cup 2026, mientras que Pachuca ya está eliminado.

Charlotte FC vs Pachuca: Pronóstico de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026

El pronóstico del partido Charlotte FC vs Pachuca es triunfo de 3-1 a favor del equipo de la MLS, en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026.

Pronóstico: Charlotte FC 3-1 Pachuca

Charlotte FC vs Pachuca: Posibles alineaciones del partido de la Leagues Cup 2026

Charlotte FC vs Pachuca se medirán con estas posibles alineaciones en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026:

Charlotte FC

Portero: Kristijan Kahlina

Defensas: Nathan Byrne, Henry Kessler, Tim Ream y David Schnegg

Mediocampistas: Ashley Westwood, Brandt Bronico y Pep Biel

Delanteros: Liel Abada, Allan Saint-Maximin y Idan Toklomati

Pachuca ya está eliminado en la Leagues Cup 2026. (Joseph Maiorana / IMAGN IMAGES via Reuters Connect)

Pachuca

Portero: Carlos Moreno

Defensas: Alan Mozo, Eduardo Bauermann, Sergio Barreto y F. Venegas

Mediocampistas: E. Montiel, Christian Rivera y Robert Pizarro

Delanteros: N. Vallejo, Salomón Rondón y Oussama Idrissi

Charlotte FC vs Pachuca: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026?

Charlotte FC vs Pachuca se enfrentan en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026. Martes 11 de agosto a las 17:30 horas por Apple TV.