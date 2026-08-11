Charlotte FC vs Pachuca cierran su actividad en la fase de grupos de la Leagues Cup 2026; pronóstico 3-1 a favor del equipo de la MLS. Conoce las posibles alineaciones.
Charlotte busca la clasificación a la siguiente ronda de la Leagues Cup 2026, mientras que Pachuca ya está eliminado.
Charlotte FC vs Pachuca: Pronóstico de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026
El pronóstico del partido Charlotte FC vs Pachuca es triunfo de 3-1 a favor del equipo de la MLS, en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026.
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Pronóstico: Charlotte FC 3-1 Pachuca
Charlotte FC vs Pachuca: Posibles alineaciones del partido de la Leagues Cup 2026
Charlotte FC vs Pachuca se medirán con estas posibles alineaciones en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026:
Charlotte FC
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Cincinnati vs Atlas: Pronóstico y posibles alineaciones de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026
- Portero: Kristijan Kahlina
- Defensas: Nathan Byrne, Henry Kessler, Tim Ream y David Schnegg
- Mediocampistas: Ashley Westwood, Brandt Bronico y Pep Biel
- Delanteros: Liel Abada, Allan Saint-Maximin y Idan Toklomati
Pachuca
- Portero: Carlos Moreno
- Defensas: Alan Mozo, Eduardo Bauermann, Sergio Barreto y F. Venegas
- Mediocampistas: E. Montiel, Christian Rivera y Robert Pizarro
- Delanteros: N. Vallejo, Salomón Rondón y Oussama Idrissi
Charlotte FC vs Pachuca: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026?
Charlotte FC vs Pachuca se enfrentan en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026. Martes 11 de agosto a las 17:30 horas por Apple TV.
- Partido: Charlotte FC vs Atlas
- Fase: Jornada 3
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Martes 11 de agosto de 2026
- Horario: 17:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Bank of America Stadium
- Transmisión: Apple TV