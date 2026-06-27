Nueva Zelanda vs Bélgica se enfrentaron con distintos objetivos en la Jornada 3 del Mundial 2026.
Bélgica saltó a la cancha en busca del liderato del Grupo G del Mundial 2026, mientras que Nueva Zelanda aún buscaba ser uno de los mejores terceros lugares.
Marcador: Nueva Zelanda 1-5 Bélgica
Bélgica llegó al partido con 2 puntos, dos menos que el líder Egipto, mientras que Nueva Zelanda sumaba un empate en el Mundial 2026.
Nueva Zelanda vs Bélgica: así fue el partido del Grupo G del Mundial 2026
La selección de Bélgica era la favorita para sumar los tres puntos y salió a confirmar esa etiqueta ante Nueva Zelanda,
Goles del partido Nueva Zelanda vs Bélgica:
- Minuto 28: Gol de Leandro Trossard (Bélgica)
- Minuto 50: Gol de Leandro Trossard (Bélgica)
- Minuto 66: Gol de Kevin De Bruyne (Bélgica)
- Minuto 84: Gol de Just (Nueva Zelanda)
- Minuto 86: Gol de Lukaku (Bélgica)
- Minuto 90+5: Gol de Alexis Saelemaekers (Bélgica)
¿Cómo quedó el Grupo G del Mundial 2026?
Egipto amarró el liderato del Grupo G del Mundial 2026 tras vencer a Irán, selección que se convirtió en una de las 16 eliminadas en la competencia.
Grupo G
- Bélgica | 5 puntos
- Egipto | 5 puntos
- Irán | 3 puntos
- Nueva Zelanda | 1 punto
¿Cuándo vuelve a jugar Bélgica en el Mundial 2026?
Tras avanzar a la siguiente ronda del Mundial 2026, Bélgica espera rival, fecha y sede para encarar su próximo partido.
Alcanzar los dieciseisavos de final del Mundial 2026 ya es un buen logro para Bélgica, que buscará sorprender metiéndose a octavos de final.