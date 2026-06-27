Nueva Zelanda vs Bélgica se enfrentaron con distintos objetivos en la Jornada 3 del Mundial 2026.

Bélgica saltó a la cancha en busca del liderato del Grupo G del Mundial 2026, mientras que Nueva Zelanda aún buscaba ser uno de los mejores terceros lugares.

Marcador: Nueva Zelanda 1-5 Bélgica

Bélgica llegó al partido con 2 puntos, dos menos que el líder Egipto, mientras que Nueva Zelanda sumaba un empate en el Mundial 2026.

Nueva Zelanda vs Bélgica: así fue el partido del Grupo G del Mundial 2026

La selección de Bélgica era la favorita para sumar los tres puntos y salió a confirmar esa etiqueta ante Nueva Zelanda,

Goles del partido Nueva Zelanda vs Bélgica:

Minuto 28: Gol de Leandro Trossard (Bélgica)

Minuto 50: Gol de Leandro Trossard (Bélgica)

Minuto 66: Gol de Kevin De Bruyne (Bélgica)

Minuto 84: Gol de Just (Nueva Zelanda)

Minuto 86: Gol de Lukaku (Bélgica)

Minuto 90+5: Gol de Alexis Saelemaekers (Bélgica)

¿Cómo quedó el Grupo G del Mundial 2026?

Egipto amarró el liderato del Grupo G del Mundial 2026 tras vencer a Irán, selección que se convirtió en una de las 16 eliminadas en la competencia.

Grupo G

Bélgica | 5 puntos Egipto | 5 puntos Irán | 3 puntos Nueva Zelanda | 1 punto

¿Cuándo vuelve a jugar Bélgica en el Mundial 2026?

Tras avanzar a la siguiente ronda del Mundial 2026, Bélgica espera rival, fecha y sede para encarar su próximo partido.

Alcanzar los dieciseisavos de final del Mundial 2026 ya es un buen logro para Bélgica, que buscará sorprender metiéndose a octavos de final.