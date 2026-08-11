Donald Trump, presidente de Estados Unidos, fue objeto de una amenaza de asesinato creíble por parte de Irán, por lo que tuvo que salir de Turquía oculto en un contenedor de comida.
La información fue revelada por The Washington Post sobre el viaje de Donald Trump del mes de julio a Ankara, Turquía, por una cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).
El presidente de Estados Unidos no pudo usar el nuevo avión presidencial para salir de Turquía sino hasta Inglaterra.
Donald Trump fue sacado de Turquía en un contenedor de comida
The Washington Post señaló que la información fue proporcionada por un funcionario anónimo del gobierno de Estados Unidos.
La amenaza de asesinato estaba dirigida contra el nuevo avión presidencial Air Force One, regalado por Catar, por lo que Trump fue cambiado de manera discreta en un contenedor de comida hasta un avión militar.
Agencias como AP publicaron fotografías del contenedor de catering gourmet de la empresa DO&CO en la que habría sido cambiado de avión Donald Trump.
Los hechos se habrían registrado el 8 de julio cuando el presidente de Estados Unidos abordó un Air Force One pero tuvo que trasladarse a otro avión militar modelo C-32A con rumbo a la base militar Mildenhall, Reino Unido, donde ocupó el avión presidencial regalado por Catar.
Cuestionan seguridad del avión presidencial regalado por Catar
En su momento, se dijo que la decisión de no usar el avión presidencial Boing 747-8 regalado por Catar fue para que los miembros del ejército de Estados Unidos en Reino Unido pudieran visitar el nuevo avión.
No obstante, el cambio de avión nuevamente hizo que surgieran cuestionamientos sobre la seguridad de la aeronave regalada por Catar.
La Casa Blanca había asegurado que el nuevo Air Force One había sigo equipado con protocolos de seguridad de alto nivel para proteger al presidente y su equipo.