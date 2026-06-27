Egipto vs Irán se jugaron de manera inesperada el primer lugar del Grupo G del Mundial 2026, este viernes 26 de junio en el Estadio de Seattle.
Egipto llegó al partido con 4 puntos, dos más que Irán y Bélgica, selección que se midió en el otro partido con Nueva Zelanda.
Marcador: Egipto 1-1 Irán
Egipto vs Irán: así fue el partido del Grupo G del Mundial 2026
El partido Egipto vs Irán terminó empatado y ambos quedaron en segundo y tercero, respectivamente, en el Grupo G.
Así fueron los goles del partido Egipto vs Irán:
- Minuto 5: Gol de Mahmoud Saber (Egipto)
- Minuto 14: Gol de Ramin Rezaeian (Irán)
¿Cómo quedó el Grupo G del Mundial 2026?
Egipto amarró el liderato del Grupo G del Mundial 2026 tras empatar con Irán, selección que avanzó como tercera de su sector.
Grupo G
- Bélgica | 5 puntos
- Egipto | 5 puntos
- Irán | 3 puntos
- Nueva Zelanda | 1 punto
¿Cuándo vuelve a jugar Egipto en el Mundial 2026?
Tras avanzar a la siguiente ronda del Mundial 2026, Egipto espera rival, fecha y sede para encarar su próximo partido.
Alcanzar los dieciseisavos de final del Mundial 2026 ya es un buen logro para Egipto, que buscará sorprender metiéndose a octavos de final.