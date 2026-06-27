Cabo Verde llegó invicto a la Jornada 3 del Mundial 2026 y con la esperanza de clasificar a la siguiente ronda, venciendo a Arabia Saudita.

Cabo Verde logro su objetivo de clasificar a la siguiente ronda del Mundial 2026, tras empatar 0-0 con Arabia, aprovechando la derrota de Uruguay.

Marcador: Cabo Verde 0-0 Arabia Saudita.

Cabo Verde vs Arabia Saudita: así fue el partido del Grupo H del Mundial 2026

El partido Cabo Verde vs Arabia terminó con empate pero con un mejor futuro para la selección africana, ya que avanzó sin recibir goles.

La Selección de Cabo Verde avanzó con 3 puntos, mientras que Arabia Saudita quedó eliminada del Mundial 2026 con 2 puntos únicamente.

Cabo Verde hace historia y clasifica a los dieciseisavos del Mundial 2026. (Ashley Landis / AP Photo/Ashley Landis)

¿Cuándo vuelve Cabo Verde en el Mundial 2026?

Cabo Verde ha sido la gran sorpresa del Mundial 2026, y tras avanzar a la siguiente ronda, espera rival, sede y día para jugar en busca de los octavos de final del torneo.