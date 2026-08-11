Minnesota vs Atlante en la jornada 3 de la Leagues Cup 2026; pronóstico 1-1 y el equipo de la Liga MX ganará el punto extra en penaltis. Conoce las posibles alineaciones.
Minnesota llega eliminado a la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026 con un punto, mientras que Atlante aún aspira a la clasificación.
Minnesota vs Atlante: Pronóstico de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026
El pronóstico del partido Minnesota vs Atlante es 1-1 y el equipo de la Liga MX ganará el punto extra en penaltis.
Deportes
Tigres vs Vancouver: Pronóstico y posibles alineaciones de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026
Deportes
Minnesota vs Atlante: Fecha y horario para ver el partido de la Leagues Cup 2026
Deportes
Real Salt Lake vs FC Juárez: Pronóstico y posibles alineaciones de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026
Deportes
Cincinnati vs Atlas: Pronóstico y posibles alineaciones de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026
Deportes
Columbus Crew vs Pumas: Pronóstico y posibles alineaciones de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026
Deportes
Charlotte FC vs Pachuca: Pronóstico y posibles alineaciones de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026
Pronóstico: Minnesota 1-1 Atlante (punto extra para el Atlante)
Minnesota vs Atlante: Posibles alineaciones de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026
Minnesota vs Atlante se medirán con estas posibles alineaciones en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026:
Minnesota
Deportes
Columbus Crew vs Pumas: Pronóstico y posibles alineaciones de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026
Deportes
Tigres vs Vancouver: Pronóstico y posibles alineaciones de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026
Deportes
Cincinnati vs Atlas: Pronóstico y posibles alineaciones de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026
- Portero: Smir
- Defensas: Markanich, Duggan, Boxal, Harvey y Hlongwane
- Mediocampistas: Pereyra, Trap, Gene y Chancalay
- Delanteros: Dieng
Atlante
- Portero: Óscar Jiménez
- Defensas: Portales, Bagui, Tercero, Quiros y Jiménez
- Mediocampistas: Pizutto, Fernández y Calzadilla
- Delantero: Charcopa y Julio
Minnesota vs Atlante: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026?
Minnesota vs Atlante se enfrentan en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026. Martes 11 de agosto a las 17:30 horas por Apple TV.
- Partido: Minnesota vs Atlante
- Fase: Jornada 3
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Martes 11 de agosto de 2026
- Horario: 18:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Allianz Field
- Transmisión: Apple TV