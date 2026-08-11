Minnesota vs Atlante en la jornada 3 de la Leagues Cup 2026; pronóstico 1-1 y el equipo de la Liga MX ganará el punto extra en penaltis. Conoce las posibles alineaciones.

Minnesota llega eliminado a la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026 con un punto, mientras que Atlante aún aspira a la clasificación.

Minnesota vs Atlante: Pronóstico de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026

El pronóstico del partido Minnesota vs Atlante es 1-1 y el equipo de la Liga MX ganará el punto extra en penaltis.

Pronóstico: Minnesota 1-1 Atlante (punto extra para el Atlante)

Minnesota vs Atlante: Posibles alineaciones de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026

Minnesota vs Atlante se medirán con estas posibles alineaciones en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026:

Minnesota

Portero: Smir

Defensas: Markanich, Duggan, Boxal, Harvey y Hlongwane

Mediocampistas: Pereyra, Trap, Gene y Chancalay

Delanteros: Dieng

Atlante va por su segunda victoria en la Leagues Cup 2026 (mexsport / Jimmy Ma)

Atlante

Portero: Óscar Jiménez

Defensas: Portales, Bagui, Tercero, Quiros y Jiménez

Mediocampistas: Pizutto, Fernández y Calzadilla

Delantero: Charcopa y Julio

Minnesota vs Atlante: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026?

Minnesota vs Atlante se enfrentan en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026. Martes 11 de agosto a las 17:30 horas por Apple TV.