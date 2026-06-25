La Jornada 3 del Mundial 2026 concluye el sábado 27 de junio con saldo positivo para México, Argentina, Canadá, Brasil y Estados Unidos, que ganaron en sus respectivos grupos.

Aunque Lionel Messi y Kylian Mbappé siguieron su duelo goleador, apareció en escena Cristiano Ronaldo para robarles la atención en la Jornada 3 del Mundial 2026.

En la Jornada 3 destacó el cierre perfecto de México en la fase de grupos, tras su victoria de 3-0 ante Chequia.

Guillermo Ochoa jugó ante Chequia en homenaje a su trayectoria en seis mundiales (Natacha Pisarenko / AP Photo/Natacha Pisarenko)

Tabla de posiciones del Mundial 2026 tras la Jornada 3 del Mundial 2026

A continuación te compartimos la tabla de posiciones del Mundial 2026 tras la Jornada 3:

Grupo A

México | 9 puntos

| 9 puntos Sudáfrica | 4 puntos

Corea del Sur | 3 puntos

Chequia | 1 puntos

Grupo B

Suiza | 7 puntos

| 7 puntos Canadá | 4 puntos

Bosnia | 4 puntos

Catar | 1 punto

Grupo C

Brasil | 7 puntos

| 7 puntos Marruecos | 7 puntos

Escocia| 3 puntos

Haití | 0 puntos

Grupo D

Estados Unidos | 6 puntos

| 6 puntos Australia | 3 puntos

Paraguay | 3 puntos

Turquía | 0 puntos

Grupo E

Alemania | 6 puntos

| 6 puntos Costa de Marfil | 3 puntos

| 3 puntos Ecuador | 1 punto

Curazao | 1 punto

Grupo F

Países Bajos | 4 puntos

| 4 puntos Japón | 4 puntos

| 4 puntos Suecia | 3 puntos

Túnez | 0 puntos

Grupo G

Egipto | 4 puntos

| 4 puntos Irán | 2 puntos

| 2 puntos Bélgica | 2 punto

Nueva Zelanda | 1 punto

Grupo H

España | 4 puntos

| 4 puntos Uruguay | 2 punto

Cabo Verde | 2 punto

Arabia Saudita | 1 punto

Grupo I:

Francia | 6 puntos

| 6 puntos Noruega | 6 puntos

| 6 puntos Senegal | 0 puntos

Irak | 0 puntos

Grupo J

Argentina | 6 puntos

| 6 puntos Austria | 3 puntos

| 3 puntos Argelia | 3 puntos

Jordania | 0 puntos

Cristiano Ronaldo apareció de manera brillante en el Mundial 2026 (Eric Gay / AP Photo/Eric Gay)

Grupo K

Colombia | 6 puntos

| 6 puntos Portugal | 4 punto

Congo | 1 punto

Uzbekistán | 0 puntos

Grupo L

Inglaterra | 4 puntos

| 4 puntos Ghana | 4 puntos

| 4 puntos Croacia | 3 puntos

Panamá | 0 puntos

Las sorpresas de la Jornada 3 del Mundial 2026

La gran sorpresa en la Jornada 3 del Mundial 2026 fue la clasificación directa de Sudáfrica tras vencer a Corea.

Sudáfrica enfrentará a Canadá en el inicio de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, el domingo 28 de junio.