La Jornada 3 del Mundial 2026 concluye el sábado 27 de junio con saldo positivo para México, Argentina, Canadá, Brasil y Estados Unidos, que ganaron en sus respectivos grupos.
Aunque Lionel Messi y Kylian Mbappé siguieron su duelo goleador, apareció en escena Cristiano Ronaldo para robarles la atención en la Jornada 3 del Mundial 2026.
En la Jornada 3 destacó el cierre perfecto de México en la fase de grupos, tras su victoria de 3-0 ante Chequia.
Tabla de posiciones del Mundial 2026 tras la Jornada 3 del Mundial 2026
A continuación te compartimos la tabla de posiciones del Mundial 2026 tras la Jornada 3:
Grupo A
- México | 9 puntos
- Sudáfrica | 4 puntos
- Corea del Sur | 3 puntos
- Chequia | 1 puntos
Grupo B
- Suiza | 7 puntos
- Canadá | 4 puntos
- Bosnia | 4 puntos
- Catar | 1 punto
Grupo C
- Brasil | 7 puntos
- Marruecos | 7 puntos
- Escocia| 3 puntos
- Haití | 0 puntos
Grupo D
- Estados Unidos | 6 puntos
- Australia | 3 puntos
- Paraguay | 3 puntos
- Turquía | 0 puntos
Grupo E
- Alemania | 6 puntos
- Costa de Marfil | 3 puntos
- Ecuador | 1 punto
- Curazao | 1 punto
Grupo F
- Países Bajos | 4 puntos
- Japón | 4 puntos
- Suecia | 3 puntos
- Túnez | 0 puntos
Grupo G
- Egipto | 4 puntos
- Irán | 2 puntos
- Bélgica | 2 punto
- Nueva Zelanda | 1 punto
Grupo H
- España | 4 puntos
- Uruguay | 2 punto
- Cabo Verde | 2 punto
- Arabia Saudita | 1 punto
Grupo I:
- Francia | 6 puntos
- Noruega | 6 puntos
- Senegal | 0 puntos
- Irak | 0 puntos
Grupo J
- Argentina | 6 puntos
- Austria | 3 puntos
- Argelia | 3 puntos
- Jordania | 0 puntos
Grupo K
- Colombia | 6 puntos
- Portugal | 4 punto
- Congo | 1 punto
- Uzbekistán | 0 puntos
Grupo L
- Inglaterra | 4 puntos
- Ghana | 4 puntos
- Croacia | 3 puntos
- Panamá | 0 puntos
Las sorpresas de la Jornada 3 del Mundial 2026
La gran sorpresa en la Jornada 3 del Mundial 2026 fue la clasificación directa de Sudáfrica tras vencer a Corea.
Sudáfrica enfrentará a Canadá en el inicio de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, el domingo 28 de junio.