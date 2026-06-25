La Jornada 3 del Mundial 2026 concluye el sábado 27 de junio con saldo positivo para México, Argentina, Canadá, Brasil y Estados Unidos, que ganaron en sus respectivos grupos.

Aunque Lionel Messi y Kylian Mbappé siguieron su duelo goleador, apareció en escena Cristiano Ronaldo para robarles la atención en la Jornada 3 del Mundial 2026.

En la Jornada 3 destacó el cierre perfecto de México en la fase de grupos, tras su victoria de 3-0 ante Chequia.

Guillermo Ochoa es una leyenda del futbol mundial, afirma Javier Aguirre
Guillermo Ochoa jugó ante Chequia en homenaje a su trayectoria en seis mundiales (Natacha Pisarenko / AP Photo/Natacha Pisarenko)

Tabla de posiciones del Mundial 2026 tras la Jornada 3 del Mundial 2026

A continuación te compartimos la tabla de posiciones del Mundial 2026 tras la Jornada 3:

Grupo A

  • México | 9 puntos
  • Sudáfrica | 4 puntos
  • Corea del Sur | 3 puntos
  • Chequia | 1 puntos

Grupo B

  • Suiza | 7 puntos
  • Canadá | 4 puntos
  • Bosnia | 4 puntos
  • Catar | 1 punto

Grupo C

  • Brasil | 7 puntos
  • Marruecos | 7 puntos
  • Escocia| 3 puntos
  • Haití | 0 puntos

Grupo D

  • Estados Unidos | 6 puntos
  • Australia | 3 puntos
  • Paraguay | 3 puntos
  • Turquía | 0 puntos

Grupo E

  • Alemania | 6 puntos
  • Costa de Marfil | 3 puntos
  • Ecuador | 1 punto
  • Curazao | 1 punto

Grupo F

  • Países Bajos | 4 puntos
  • Japón | 4 puntos
  • Suecia | 3 puntos
  • Túnez | 0 puntos

Grupo G

  • Egipto | 4 puntos
  • Irán | 2 puntos
  • Bélgica | 2 punto
  • Nueva Zelanda | 1 punto

Grupo H

  • España | 4 puntos
  • Uruguay | 2 punto
  • Cabo Verde | 2 punto
  • Arabia Saudita | 1 punto

Grupo I:

  • Francia | 6 puntos
  • Noruega | 6 puntos
  • Senegal | 0 puntos
  • Irak | 0 puntos

Grupo J

  • Argentina | 6 puntos
  • Austria | 3 puntos
  • Argelia | 3 puntos
  • Jordania | 0 puntos
Cristiano Ronaldo apareció de manera brillante en el Mundial 2026
Cristiano Ronaldo apareció de manera brillante en el Mundial 2026 (Eric Gay / AP Photo/Eric Gay)

Grupo K

  • Colombia | 6 puntos
  • Portugal | 4 punto
  • Congo | 1 punto
  • Uzbekistán | 0 puntos

Grupo L

  • Inglaterra | 4 puntos
  • Ghana | 4 puntos
  • Croacia | 3 puntos
  • Panamá | 0 puntos

Las sorpresas de la Jornada 3 del Mundial 2026

La gran sorpresa en la Jornada 3 del Mundial 2026 fue la clasificación directa de Sudáfrica tras vencer a Corea.

Sudáfrica enfrentará a Canadá en el inicio de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, el domingo 28 de junio.