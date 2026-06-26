La Jornada 3 del Grupo G del Mundial 2026 definirá al líder del sector con dos partidos clave: Nueva Zelanda vs Bélgica y Egipto vs Irán.

Los egipcios, liderados por Mohamed Salah, encabezan la tabla con 4 puntos y buscan asegurar el primer lugar con una victoria.

Bélgica, comandada por Kevin de Bruyne, aún no gana y necesita vencer a Nueva Zelanda para mantenerse en la pelea. Irán, invicto pero sin triunfos, también aspira a clasificar con un resultado positivo.

Kevin de Bruyne y Bélgica son favoritos ante Nueva Zelanda

Bélgica de Kevin de Bruyne llega a su tercer partido como favorito ante Nueva Zelanda, para mejorar los dos puntos que ha sumado tras igual número de empates en el Mundial 2026.

Bélgica es tercero del Grupo G, y buscará su primera victoria liderado por Kevin de Bruyne y Jeremy Doku.

Nueva Zelanda intentará obtener un boleto inédito para las rondas eliminatoria, pero apenas suman un punto.

Kevin de Bruyne es una de las figuras de Bélgica (Manu Fernandez / AP Photo/Manu Fernandez)

Mohamed Salah y Egipto salen a amarrar el liderato del Grupo G

Egipto e Irán cierran la jornada del Grupo G del Mundial 2026, con los egipcios decididos a quedarse con el liderato.

Egipto de Mohamed Salah es líder con 4 puntos, así que una victoria de los faraones les garantizaría el primer lugar.

Los iraníes marchan en el segundo puesto, con dos unidades tras empatar sus dos primeros compromisos.

Irán sigue invictos pero no han conseguido traducir su buen funcionamiento en goles. Así como Egipto, un triunfo le asegura el boleto a la siguiente ronda.