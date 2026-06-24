Senegal vs Irak se enfrentan en partido del Grupo I en el Mundial 2026. Transmite ViX el viernes 26 de junio a las 13 horas.

Partido: Senegal vs Irak

Fase: Fase de grupos

Fecha: Viernes 26 de junio del 2026

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Toronto

Transmisión: ViX

Senegal busca avanzar a la siguiente ronda del Mundial 2026. (Youssef Loulidi / AP)

Senegal vs Irak: Hora del partido del Grupo I del Mundial 2026

El viernes 26 de junio de 2026 será el partido Senegal vs Irak del Mundial 2026, último duelo de ambas selecciones del Grupo I.

Senegal vs Irak: Canal para ver el partido del Grupo I del Mundial 2026

Senegal vs Irak iniciará a las 13 horas, a través de la plataforma ViX con el Pase Mundial.

Partido: Senegal vs Irak

Fase: Fase de grupos

Fecha: Viernes 26 de junio del 2026

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Toronto

Transmisión: ViX

¿Cómo llegan Senegal e Irak a la última jornada del Mundial 2026?

Irak y Senegal comparten con Francia y Noruega el Grupo I del Mundial 2026, sector en el que los favoritos al iniciar el torneo eran los representativos europeos.

Senegal vs Irak se miden en la última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026.