Claudia Sheinbaum cuestionó si el gobierno de Vicente Fox fue democrático, ante la campaña contra Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su desafuero.

“Cómo puede hablar de un gobierno democrático si él promovió el fraude electoral de 2006 o el desafuero de López Obrador” AMLO

Desde la conferencia mañanera del 11 de agosto de 2026, la presidenta reclamó que Vicente Fox olvidó que durante su gobierno promovió el fraude electoral.

Asimismo, criticó la entrevista que dio a El País, donde el expresidente aseveró que la democracia se ha usado como escalón “para llegar al poder”.

Fox olvidó que promovió el fraude electoral y el desafuero de AMLO: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum criticó a Vicente Fox por su entrevista con El País, donde habló sobre sus aciertos y fallos como presidente de México.

De acuerdo con Claudia Sheinbaum, a Fox se le olvidó mencionar que fue quien promovió el desafuero de AMLO y el fraude electoral de 2006, cuando Felipe Calderón resultó electo como presidente de México.

“A Fox se le olvida, ahora en su última entrevista, que él promovió el desafuero de Andrés Manuel López Obrador. Se le olvida que él promovió el fraude electoral del 2006” Claudia Sheinbaum

Asimismo, resaltó que Vicente Fox reconoció que siempre fue su deseo que AMLO no llegara a la presidencia pero detuvo sus ataques contra el entonces aspirante a la presidencia “por la movilización popular”.

Vicente Fox reconoció acciones del gobierno de AMLO para El País

Vicente Fox habló de lo que fue su gobierno al frente de México de 2000 a 2006, donde reconoció que “se muerde la lengua” por no haber subido el salario mínimo.

En entrevista para El País, Fox señaló que reconoce que fue un acierto de AMLO haber hecho el incremento; sin embargo, aseguró que “alguien lo iluminó”.

Asimismo, reconoció que tuvo la oportunidad de hacerlo; sin embargo “se tragó el anzuelo” de los empresarios, quienes mantuvieron su postura en contra.

“Me muerdo la lengua, porque es a favor del pinche Lopitos (AMLO), que destruyó el país, pero tuvo una buena medida; alguien lo iluminó un día y le dijo: Sube el salario mínimo. Yo tuve esa oportunidad… la respuesta era rotundamente en contra y yo me tragué el anzuelo” Vicente Fox

Asimismo, se lamentó de no haber revolucionado “a toda velocidad” el sistema educativo para darle a la ciudadanía “hambre por emprender actividades económicas, artísticas, de lo que sea. No darle dinero para que esté de huevón”.