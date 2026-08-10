Desde que inició funciones de manera oficial la disposición de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), las líneas de telefonía móvil en México se han contraído.

Esta obliga a las personas y empresas a vincular sus líneas telefónicas a la Clave Única de Registro de Población (CURP) o al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) como parte de la estrategia gubernamental para erradicar la extorsión.

De acuerdo con cifras expuestas por The Competitive Intelligence Unit (The CIU), a la fecha se han desactivado 4.9 millones de líneas telefónicas.

En diciembre de 2025 funcionaban 162 millones de líneas telefónicas, cifra que bajó a 157.1 millones a junio de 2026.

Fernando Esquivel, analista de la consultoría especializada en el sector telecomunicaciones, explica que la disminución se debe a que personas y familias cancelaron líneas móviles que no utilizaban o simplemente dejaron de comprar tiempo aire y contrataron un plan.

“Se perdieron 1.7 millones de líneas por el registro obligatorio, pero los usuarios migran a planes de mayor capacidad”, se menciona en el análisis.

La consultoría muestra una diferencia de 13.1 millones en el total de líneas por la inclusión de más de 170 operadores móviles virtuales y con base a la información que las empresas entregan a la Bolsa Mexicana de Valores.

Desactivan 4.9 millones de líneas de telefonía móvil en México (Rogelio Morales / cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce)

Telefonía móvil presentó ingresos récord durante el Mundial 2026

El sector de telefonía móvil presentó ingresos récord durante el Mundial 2026, evento deportivo que se llevó a cabo del 11 de junio al 19 de julio.

Se registraron ganancias por 97 mil 506 millones de pesos en el segundo trimestre, reflejando un aumento del 5.3% respecto al mismo periodo del 2025. Este fue impulsado por el consumo de datos.

En tanto que el ingreso por usuario fue de 151.4 pesos, un crecimiento anual de 6.4 por ciento, que es el nivel más alto desde 2021.

Las cifras continuarán moviéndose en relación al calendario de registro oligatorio que fijó la CRT, mismo que concluye el 31 de diciembre de este año.