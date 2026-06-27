La Selección de España enfrentó a Uruguay en la Jornada 3 del Mundial 2026 como parte del Grupo H de la competencia.

Marcador: Uruguay 0-1 España.

Uruguay vs España: así fue el partido del Grupo H del Mundial 2026

El partido Uruguay vs España en la Jornada 3 del Mundial 2026 fue un partido complicado para la selección de Europa.

Así fueron los goles del partido Uruguay vs España:

Minuto 42: Gol de Álex Baena (España)

¿Cómo quedó el Grupo H del Mundial 2026?

Tras el partido Uruguay vs España, así va la clasificación del Grupo H del Mundial 2026.

Así quedó el Grupo H:

España | 7 puntos Cabo Verde | 3 puntos Uruguay | 2 puntos Arabia Saudita | 2 puntos

¿Cuándo vuelven a jugar Uruguay vs España en el Mundial 2026?

España vuelve a jugar en el Mundial 2026 en la ronda de dieciseisavos de final.

En tanto, Uruguay quedó eliminado de la Copa Mundial de la FIFA.