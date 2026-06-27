La Selección de España enfrentó a Uruguay en la Jornada 3 del Mundial 2026 como parte del Grupo H de la competencia.
Marcador: Uruguay 0-1 España.
Uruguay vs España: así fue el partido del Grupo H del Mundial 2026
El partido Uruguay vs España en la Jornada 3 del Mundial 2026 fue un partido complicado para la selección de Europa.
Así fueron los goles del partido Uruguay vs España:
- Minuto 42: Gol de Álex Baena (España)
¿Cómo quedó el Grupo H del Mundial 2026?
Tras el partido Uruguay vs España, así va la clasificación del Grupo H del Mundial 2026.
Así quedó el Grupo H:
- España | 7 puntos
- Cabo Verde | 3 puntos
- Uruguay | 2 puntos
- Arabia Saudita | 2 puntos
¿Cuándo vuelven a jugar Uruguay vs España en el Mundial 2026?
España vuelve a jugar en el Mundial 2026 en la ronda de dieciseisavos de final.
En tanto, Uruguay quedó eliminado de la Copa Mundial de la FIFA.