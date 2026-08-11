Colapsó una estructura durante demolición en la colonia Escandón, dentro de la alcaldía Miguel Hidalgo, por lo que se reportan afectaciones viales en la zona.

El colapso de la estructura provocó la caída de un árbol que alcanzó a impactar un vehículo en los carriles centrales del Viaducto Miguel Alemán.

Desafortunadamente, un motociclista resultó herido y un carro afectado tras el incidente en esta importante vialidad de la CDMX.

Inmueble en demolición colapsó en Viaducto, Miguel Hidalgo

El colapso ocurrió en un inmueble ubicado en la lateral de Viaducto Miguel Alemán, en el cruce con la calle Minería, colonia Escandón de la alcaldía Miguel Hidalgo.

La estructura se encontraba en un proceso de demolición, el propietario es la empresa Raices Houston, S.A. de C.V., y el Director Responsable de Obra (DRO) es el Ing. Nicolas Arturo Iris Aguilar.

La demolición inició el 24 de junio de 2026 y estaba programada para terminar el 24 de noviembre de 2026, bajo licencia de la Alcaldía Miguel Hidalgo.

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