La selección de Uruguay enfrenta a España en el Mundial 2026 en medio de una crisis interna con su entrenador Marcelo Bielsa.

Los empates ante Arabia Saudita y Cabo Verde aumentaron la presión y llevaron a líderes del vestidor como Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Sergio Rochet y Manuel Ugarte a reunirse con Bielsa para expresar su agotamiento físico y pedir un cambio táctico.

Sin embargo, Marcelo Bielsa ratificó que jugarán de tú a tú contra España, lo que provocó un rompimiento con parte del plantel.

¿Por qué estalló la crisis en la selección de Uruguay de Marcelo Bielsa?

Los dos empates ante Arabia Saudita y Cabo Verde hicieron que la presión en la selección de Uruguay creciera, y que cuatro líderes del vestidor encabezados por Federico Valverde hablaran con su entrenador Marcelo Bielsa.

De acuerdo a informes de la prensa uruguaya, Valverde estuvo acompañado por Rodrigo Bentancur, Sergio Rochet y Manuel Ugarte, quien le plantearon sus inquietudes al entrenador Marcelo Bielsa.

El tema de la reunión giró entorno al agotamiento físico que sienten los jugadores y a la manera en que se han planteado tácticamente los partidos en el Mundial 2026.

Uruguay se juega la vida ante España en el Mundial 2026. (Marta Lavandier / AP Photo/Marta Lavandier)

El rompimiento entre jugadores de Uruguay y Marcelo Bielsa

Federico Valverde y compañía le habrían señalado a Marcelo Bielsa que la intensidad de las cargas físicas los pone en riesgo de lesiones.

Además, le pidieron cambiar la estrategia para enfrentar a España en el Mundial 2026, utilizando un bloque bajo y transiciones rápidas de contragolpe.

En respuesta, Bielsa ratificó que Uruguay saldrá a jugar de tú a tú contra la selección de España y ante eso, varios jugadores abandonaron la reunión antes de que terminara de hablar.