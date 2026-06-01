El Mundial 2026 marcará la carrera de 14 jugadores de la Selección Mexicana que fueron convocados por Javier Aguirre y vivirán su primer Mundial en el 2026.
Catorce futbolistas mexicanos de los 26 elegidos por Javier Aguirre nunca han jugado un Mundial, y lo harán en una edición especial en 2026, con México como coanfitrión del torneo.
A continuación enlistamos a los 14 futbolistas de México que debutarán en un Mundial:
- Raúl Rangel
- Carlos Acevedo
- Israel Reyes
- Mateo Chávez
- Gilberto Mora
- Erik Lira
- Brian Gutiérrez
- Álvaro Fidalgo
- Obed Vargas
- Julián Quiñones
- César Huerta
- Santiago Giménez
- Armando González
- Guillermo Martínez
Dos mexicanos por elección en el Mundial 2026
Álvaro Fidalgo y Julián Quiñones, nacidos en España y Colombia, respectivamente, eligieron portar la camiseta de la Selección Mexicana y con ella vivirán su primer Mundial en el 2026.
Se trata de una nueva apuesta de jugadores naturalizados en la Selección Mexicana en busca del talento que no nació en suelo azteca.
Los porteros que pelean el puesto en la Selección Mexicana con Memo Ochoa
Memo Ochoa busca ser el primer futbolista en jugar 6 Mundiales en la historia, y lo conseguiría si tiene minutos en el México vs Sudáfrica del 11 de junio, en la inauguración del torneo.
Tala Rangel y Carlos Acevedo, porteros de Chivas y Santos, son dos porteros consolidados en la Liga MX, pero compiten con la leyenda llamada Guillermo Ochoa.
La nueva generación de jugadores mexicanos en el Mundial 2026
Santiago Giménez, Gilberto Mora, Armando González, Obed Vargas, Mateo Chávez y Erik Lira, representan a la nueva generación de la Selección Mexicana en el Mundial 2026.
Santiago Giménez debutará en un Mundial tras un buen recorrido en el futbol de Europa, donde ya también juegan Mateo Chávez y Obed Vargas.
Gilberto Mora, Armando González y Erik Lira también parecen destinados a jugar fuera de la Liga MX en cuanto sus situaciones personales se los permitan.