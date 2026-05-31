Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, criticó a los gobiernos panistas de Fox y Calderón durante su segundo informe desde el Monumento a la Revolución.

Además, la presidenta Sheinbaum no olvida la injerencia de Estados Unidos durante el gobierno de Felipe Calderón, tras la aparición del ex presidente en un evento panista en apoyo de Maru Campos.

“Permitieron la injerencia del Gobierno de los Estados Unidos en una buena parte de las decisiones de la vida pública de México” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Asimismo, la presidenta Sheinbaum recordó el desafuero del expresidente Andrés Manuel López Obrador encabezado en su momento por Vicente Fox en 2006.

“Por si fuera poco Fox encabezó el desafuero de Andrés Manuel López Obrador y su obra cumbre el fraude electoral de 2006 que llevó a la presidencia el espurio de Felipe Calderón que lleno el país de muerte, sangre con la fallida guerra contra el narco” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Sheinbaum llama hipócritas a Vicente Fox y Felipe Calderón

En su discurso, la presidenta Sheinbaum llamó hipócritas a Fox y Calderón, recordando las palabras de Monsiváis.

“Monsiváis decía que la verdadera doctrina del conservadurismo es la hipocresía y en efecto son hipócritas” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Además, la presidenta Sheinbaum pidió no olvidar que fueron 36 años de gobiernos neoliberales a los que acusó de entregar la riqueza del pueblo y de la nación a unos cuantos.

Recordó que, en ese entonces, la política económica era dictada desde el exterior, así como de una buena parte de las decisiones de la política pública de México.

La presidenta Sheinbaum señaló que la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón fue planeada desde el extranjero .

Mientras que las agencias estadounidenses tenían la puerta abierta para planear y operar en territorio mexicano.

A su vez, la presidenta pidió no olvidar el acuerdo de “rápido y furioso” que permitió la entrada de miles de armas de alto poder desde Estados Unidos a México con el “pretexto de acabar con los grupos delictivos”.

Sin embargo, la presidenta Sheinbaum señaló que “los tiempos cambiaron” porque es ahora el pueblo de México el que gobierno.

Señaló que a diferencia del pasado no hay represión, censura y ahora todas las autoridades, incluido el poder judicial es elegido por el Gobierno de México.

Finalmente, la presidenta Sheinbaum destacó que por el humanismo mexicano y la economía moral hay una distribución de la riqueza y un desarrollo de México.