El futbolista canadiense, Marcelo Flores, sufrió una lesión durante la final de la Concachampions 2026 entre Toluca y Tigres, por lo que ya generó preocupación rumbo al Mundial 2026.

Marcelo Flores sufrió una lesión en el ligamento cruzado anterior en la final de la Concachampions 2026, y el mexicano aseguró que no podrá integrarse con Canadá para el Mundial 2026.

“Solo quería agradecerles a todos por sus mensajes. No he estado usando el celular ni he revisado los mensajes, pero prometo responderles a todos y aprecio mucho su preocupación”. Marcelo Flores, jugador de Tigres.

¿Qué dijo Marcelo Flores sobre su lesión en la Concachampions 2026?

Marcelo Flores, futbolista de Tigres, reveló en redes sociales la noticia sobre su lesión en el ligamento cruzado anterior, misma que lo dejará fuera del Mundial 2026.

“Perdón por no contestar a nadie todavía, son tiempos muy difíciles. Perdí mi ACL (ligamento cruzado anterior)”, escribió Marcelo Flores tras perder la final de la Concachampions 2026 contra Toluca.

El futbolista de Tigres también agradeció las muestras de apoyo desde que se reveló la gravedad de su lesión.

Marcelo Flores rompe el silencio sobre su lesión y preocupa rumbo al Mundial 2026. (especial)

¿Cuánto tiempo estará fuera Marcelo Flores?

Pese a que Tigres no ha hecho el anuncio oficial del tiempo de recuperación de Marcelo Flores, este tipo de lesiones suele requerir entre 8 y 12 meses de rehabilitación.

Por ello, prácticamente la participación de Marcelo Flores con Canadá en el Mundial 2026 queda descartada.