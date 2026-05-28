Israel Reyes es uno de los futbolistas convocados por la Selección Mexicana para jugar el Mundial 2026.

¿Quién es Israel Reyes?

Israel Reyes es un defensa mexicano que juega en el equipo América de la Liga MX, y es parte de la Selección Mexicana.

Israel Reyes, defensa de Club América y Selección Mexicana (Jose Luis Melgarejo / Mexsport)

¿Dónde nació Israel Reyes?

Israel Reyes nació en Autlán de Navarro, Jalisco.

¿Qué edad tiene Israel Reyes?

Israel Reyes tiene 26 años de edad.

¿Cuándo nació Israel Reyes?

Israel Reyes nació el 23 de mayo del 2000 en México.

¿Cuál es la estatura de Israel Reyes?

Israel Reyes mide 1.80 metros.

Israel Reyes logró el tricampeonato con América (Gustavo Valdez / MEXSPORT)

¿Qué signo zodiacal es Israel Reyes?

Géminis es el signo zodiacal de Israel Reyes.

¿Quién es la pareja de Israel Reyes?

Israel reyes tiene una relación sentimental con Rosalva Burgos.

¿Israel Reyes tiene hijos?

Se desconoce públicamente si Israel Reyes tiene hijos.

¿Qué estudió Israel Reyes?

Israel Reyes realizó su educación básica y media superior en Jalisco, pero no cuenta con grado universitario.

¿En qué equipos ha jugado Israel Reyes?

Israel Reyes surgió en el Atlas, jugó en Puebla y es actual futbolista del América en la Liga MX.

¿Qué posición juega Israel Reyes?

Israel Reyes es defensa.

Israel Reyes, con la Selección Mexicana (Cristian de Marchena / MEXSPORT)

Logros de Israel Reyes

Estos son los logros de Israel Reyes como futbolista profesional, en la Liga MX y en la Selección Mexicana.