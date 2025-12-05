México ya sabe cuál será su rival en la inauguración del Mundial 2026. Conoce cuándo es el primer partido del Tricolor en el torneo de la FIFA.

Partido: México vs Sudáfrica

Fecha: Jueves 11 de junio de 2026

Horario: Por confirmar

Sede: Estadio Azteca

Transmisión: Canal 2, TUDN, ViX y Canal 7 (por confirmar)

El viernes 5 de diciembre de 2025 se realizó el sorteo del Mundial 2026 en el que se definieron los grupos del torneo, entre ellos el Grupo A, que encabeza México, que ya conoce a sus rivales y a su primer oponente: Sudáfrica.

México vs Sudáfrica: ¿Cuándo es el primer partido del Tri en el Mundial 2026?

México inaugurará el Mundial 2026 enfrentando a Sudáfrica el jueves 11 de junio de 2026 por lo que la cuenta regresiva para dar la patada inicial del torneo sigue su marcha.

México vs Sudáfrica: ¿Dónde es el primer partido del Tri en el Mundial 2026?

El renovado Estadio Azteca será el escenario en el que México enfrentará su primer partido en el Mundial 2026 vs Sudáfrica.

Partido: México vs Sudáfrica

Fecha: Jueves 11 de junio de 2026

Horario: Por confirmar

Sede: Estadio Azteca

Transmisión: Canal 2, TUDN, ViX y Canal 7 (por confirmar)

Grupo de México en el Mundial 2026: Así queda el pelotón del Tri en el torneo de la FIFA tras el sorteo

El Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington fue el escenario donde se realizó el sorteo en el que México conoció a los integrantes del Grupo A del torneo, en el cual es cabeza de serie como anfitrión.

Las selecciones que integrarán el Grupo A junto a México son:

Grupo A

México

Sudáfrica

Corea del Sur

¿Cómo le ha ido a México en los partidos con los que ha inaugurado un Mundial?

México ha inaugurado el Mundial de la FIFA en cinco ediciones, y al ser coanfitrión de la edición 2026, volverá a tener ese honor.

La primera vez que México inauguró un Mundial fue en la edición que dio vida al torneo, realizada en 1930 con Uruguay como país sede, y la más reciente en Sudáfrica 2010.

Estos han sido los resultados de México en partidos inaugurales del Mundial: