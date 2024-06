Brian Gutiérrez es un futbolista mexicoamericano que está en la órbita de las Chivas para ser su nuevo refuerzo de cara al Apertura 2024, un caso parecido al de Cade Cowell.

Chivas es un equipo que sufre demasiado para encontrar a nuevos refuerzos debido a su metodología de jugar con puros mexicanos, por lo que han decidido acudir a otro tipo de mercado.

Chivas no tiene forma de negociar a las estrellas de la Liga MX debido a que los clubes se aprovechan de su filosofía y les ponen precios altísimos para venderle jugadores.

Por ello es que Chivas tiene que acudir al mercado de la MLS, y conseguir fichar a ‘mexicanos’ nacidos en Estados Unidos, como es el caso de Brian Gutiérrez.

¿Quién es Brian Gutiérrez, fichaje ‘bomba’ que preparan las Chivas?

Chivas no tiene otra manera de conseguir refuerzos que no sea otra que conseguir a jugadores que no han sido consolidados, como es el caso de Brian Gutiérrez, un futbolista mexicoamericano de apenas 20 años.

Brian Gutiérrez es un mediocampista ofensivo de 1.78 metros de estatura, que actualmente forma parte de la academia del Chicago Fire de la Major League Soccer (MLS)

Brian Gutiérrez nació en Berwyn, Illinois, Estados Unidos, pero el jugador tiene ascendencia mexicana, por lo que entra en el estatuto de filosofía de las Chicas para poder ficharlo.

Brian Gutiérrez sería un fichaje parecido al que Chivas hizo con Cade Cowell, pues este jugador representa oficialmente a la Selección de Estados Unidos, mismo caso que el que ya es jugador del Guadalajara.

Brian Gutiérrez comenzó su carrera en las filiales del Chicago Fire por el 2015, equipo que lo ha catapultado a las inferiores de Estados Unidos, pero sin llegar a la absoluta.

Chivas quiere seguir sumando a jugadores para sus filiales con la llegada de Brian Gutiérrez

Chivas quiere seguir con la filosofía que dejó Fernando Hierro en el equipo con la idea de fichar a mexicoamericanos que entren en su estatuto de traspasos para mandarlos a las filiales y que después logren dar el salto al primer equipo.

Por ello es que la directiva de las Chivas se han encargado de establecer contactos con Brian Gutiérrez, mismo que es de pierna derecha y que puede jugar como mediocentro y también colocarse en los costados del campo sin ser extremo definido.

Chivas no ha anunciado oficialmente el fichaje de Brian Gutiérrez, pero según Jesús Hernández, el jugador tiene pláticas avanzadas con el equipo para ser su nuevo fichaje en la Sub-23 del equipo.