Álvaro Fidalgo es un futbolista profesional español naturalizado mexicano que juega como mediocampista en el Real Betis Balompié de la Primera División de España y es una de las figuras destacadas del fútbol mexicano tras su paso por el Club América. Conoce más sobre su vida, estudios y trayectoria profesional.

¿Quién es Álvaro Fidalgo?

Álvaro Fidalgo Fernández es un futbolista español naturalizado mexicano nacido en Siero, Asturias, España. Juega como mediocampista y ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional entre España y México.

Tras formarse en las divisiones juveniles del Real Madrid Castilla, llegó al Club América en la Liga MX, donde se consolidó como uno de los mejores mediocampistas del torneo y ganó múltiples títulos antes de regresar a España para jugar con el Real Betis Balompié en 2026.

¿Qué edad tiene Álvaro Fidalgo?

Álvaro Fidalgo nació el 9 de abril de 1997 en Oviedo, España, por lo que actualmente tiene 28 años.

¿Álvaro Fidalgo tiene esposa?

Álvaro Fidalgo mantiene una relación con Pilar Sánchez.

Álvaro Fidalgo, futbolista español naturalizado mexicano (Ig: @alvarofidalgo)

¿Qué signo zodiacal es Álvaro Fidalgo?

Al haber nacido el 9 de abril, Álvaro Fidalgo es Aries, signo que se caracteriza por ser líder innato, enérgico, aventurero e impulsivo.

¿Álvaro Fidalgo tiene hijos?

Álvaro Fidalgo no tiene hijos, por lo que se ha dedicado por completo a su carrera como futbolista profesional.

¿Qué estudió Álvaro Fidalgo?

Álvaro Fidalgo comenzó a estudiar la carrera de Derecho mientras formaba parte de las categorías inferiores del Real Madrid en España; sin embargo, no completó sus estudios por dedicarse al deporte.

¿En qué ha trabajado Álvaro Fidalgo?

Álvaro Fidalgo se ha dedicado por completo a su carrera profesional como futbolista, destacando momentos como: