La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezará este domingo 31 de mayo de 2026 su segundo informe de rendición de cuentas, donde ofrecerá un mensaje dirigido al pueblo de México sobre los avances de su gobierno.

Desde el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México (CDMX), la mandataria reunirá a miles de simpatizantes y ciudadanos que acudirán para escuchar su informe en vivo.

Este acto no solo se realizará en la capital del país, ya que también serán instaladas pantallas en diversas plazas públicas de casi todos los estados de la República Mexicana para seguir la transmisión del informe de la presidenta Sheinbaum.

¿A qué hora es el segundo informe de Claudia Sheinbaum hoy?

Inicialmente, la presidenta Sheinbaum había informado que su mensaje sería a las 11:00 horas en el Monumento a la Revolución. Pero el horario fue modificado y el informe iniciará a las 10:00 horas de este domingo 31 de mayo de 2026.

Durante los últimos días, la mandataria federal adelantó desde su conferencia mañanera algunos detalles sobre este evento, en el que destacará los avances de la llamada Cuarta Transformación tras el triunfo electoral de 2024.

Temas que abordará Claudia Sheinbaum en su segundo informe

Entre los principales puntos que se prevé destaque la presidenta de México en el segundo informe, se encuentran:

Consolidación de la Cuarta Transformación

Unión entre el Gobierno y el pueblo de México

Fortalecimiento del proyecto de transformación

Protección y fortalecimiento de la soberanía nacional

Programas sociales y desarrollo económico

Proyectos estratégicos e infraestructura

Sheinbaum confirma que su informe será en el Monumento a la Revolución (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

¿Dónde ver en vivo el mensaje de Claudia Sheinbaum?

El mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum, Rendición de cuentas. Honestidad, resultados y amor al pueblo y a la patria, podrá seguirse en vivo a través de plataformas digitales oficiales como:

YouTube

Facebook

Instagram

X

Además, habrá transmisión en plazas públicas y espacios habilitados en distintos estados del país.

Estados y plazas donde se transmitirá el segundo informe de Claudia Sheinbaum

Miles de personas seguirán el informe de rendición de cuentas de la presidenta Claudia Sheinbaum tanto de manera presencial, como a través de redes sociales y transmisiones oficiales.

Estos son los puntos alrededor de México que contarán con pantallas para ver en vivo el segundo informe de Claudia Sheinbaum: