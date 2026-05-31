La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezará este domingo 31 de mayo de 2026 su segundo informe de rendición de cuentas, donde ofrecerá un mensaje dirigido al pueblo de México sobre los avances de su gobierno.
Desde el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México (CDMX), la mandataria reunirá a miles de simpatizantes y ciudadanos que acudirán para escuchar su informe en vivo.
Este acto no solo se realizará en la capital del país, ya que también serán instaladas pantallas en diversas plazas públicas de casi todos los estados de la República Mexicana para seguir la transmisión del informe de la presidenta Sheinbaum.
¿A qué hora es el segundo informe de Claudia Sheinbaum hoy?
Inicialmente, la presidenta Sheinbaum había informado que su mensaje sería a las 11:00 horas en el Monumento a la Revolución. Pero el horario fue modificado y el informe iniciará a las 10:00 horas de este domingo 31 de mayo de 2026.
Durante los últimos días, la mandataria federal adelantó desde su conferencia mañanera algunos detalles sobre este evento, en el que destacará los avances de la llamada Cuarta Transformación tras el triunfo electoral de 2024.
Temas que abordará Claudia Sheinbaum en su segundo informe
Entre los principales puntos que se prevé destaque la presidenta de México en el segundo informe, se encuentran:
- Consolidación de la Cuarta Transformación
- Unión entre el Gobierno y el pueblo de México
- Fortalecimiento del proyecto de transformación
- Protección y fortalecimiento de la soberanía nacional
- Programas sociales y desarrollo económico
- Proyectos estratégicos e infraestructura
¿Dónde ver en vivo el mensaje de Claudia Sheinbaum?
El mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum, Rendición de cuentas. Honestidad, resultados y amor al pueblo y a la patria, podrá seguirse en vivo a través de plataformas digitales oficiales como:
- YouTube
- X
Además, habrá transmisión en plazas públicas y espacios habilitados en distintos estados del país.
Estados y plazas donde se transmitirá el segundo informe de Claudia Sheinbaum
Miles de personas seguirán el informe de rendición de cuentas de la presidenta Claudia Sheinbaum tanto de manera presencial, como a través de redes sociales y transmisiones oficiales.
Estos son los puntos alrededor de México que contarán con pantallas para ver en vivo el segundo informe de Claudia Sheinbaum:
- Monumento a la Revolución, CDMX
- Plaza General Emiliano Zapata, Morelos
- Zócalo de Puebla
- Plaza Fundadores, Querétaro
- Zócalo de Tlaxcala
- Malecón Tajamar, Quintana Roo
- Plaza de Armas, San Luis Potosí
- Explanada del edificio de Gobierno, Sinaloa
- Centro de Usos Múltiples del Estado, Sonora
- Plaza de Armas, Tabasco
- Ferial Parque Bicentenario, Tamaulipas
- Zócalo de Veracruz
- Centro de Convenciones Siglo XXI, Yucatán
- Plaza de Armas, Zacatecas
- Casino de la Feria, Colima
- Ecofórum, Guanajuato
- Zócalo de la capital, Guerrero
- Plaza Juárez, Pachuca, Hidalgo
- Plaza Juárez, Guadalajara, Jalisco
- Plaza Valladolid, Michoacán
- Polideportivo Tepic, Nayarit
- Explanada de los Héroes Macroplaza, Nuevo León
- Parque Primavera Oaxaqueña, Oaxaca
- Unidad Deportiva Rodolfo Reyna Soto, Aguascalientes
- Avenida Revolución, Tijuana, Baja California
- Concha Acústica, Campeche
- Parque Bicentenario de la Independencia, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
- Plaza de la Mexicanidad “La X”, Chihuahua
- Parque Hidalgo, Colima
- Velaria de Gómez Palacio, Durango
- Plaza Cívica “Gustavo Baz”, Estado de México