Erik Lira es un futbolista mexicano que se ha consolidado como uno de los mediocampistas más destacados de la Liga MX. Su nombre ha ganado fuerza por su liderazgo en Cruz Azul y sus constantes llamados a la Selección Mexicana, formando parte del equipo que irá al Mundial 2026. Si quieres conocer más sobre su edad, familia y experiencia en el futbol, continúa leyendo.

¿Quién es Erik Lira?

Erik Antonio Lira Méndez es un futbolista mexicano que juega como mediocampista defensivo. Actualmente milita en Cruz Azul, club del que también ha portado el gafete de capitán, y es seleccionado nacional con México. Surgió de la cantera de Pumas y es reconocido por su recuperación de balón, inteligencia táctica y liderazgo en la cancha.

¿Qué edad tiene Erik Lira?

Erik Lira nació el 8 de mayo del 2000 en la Ciudad de México, por lo que actualmente tiene 25 años.

¿Erik Lira tiene esposa?

Erick Lira no está casado; sin embargo, desde el 2018 mantiene una relación con Ana Paula.

¿Qué signo zodiacal es Erik Lira?

Al haber nacido el 8 de mayo, Erik Lira es Tauro, signo que se caracteriza por ser estable, leal y trabajador.

¿Erik Lira tiene hijos?

No, Erik Lira no tiene hijos, por lo que se ha dedicado por completo a su carrera como futbolista.

¿Qué estudió Erik Lira?

No hay información disponible sobre la vida académica de Erik Lira, pues desde muy joven comenzó con su carrera dentro de las fuerzas básicas de Pumas UNAM.

¿En qué ha trabajado Erik Lira?

Erik Lira se ha dedicado por completo a su carrera profesional como futbolista, destacando su participación en equipos como: