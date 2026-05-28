Carlos Acevedo es uno de los porteros seleccionados de México para encarar el Mundial 2026.

¿Quién es Carlos Acevedo?

Carlos Acevedo es un portero mexicano que juega en el equipo Santos Laguna, desde donde ha sido convocado por la Selección Mexicana.

¿Dónde nació Carlos Acevedo?

Carlos Acevedo nació en Torreón, Coahuila.

Carlos Acevedo, portero de Santos Laguna. (Adrian Macias / MEXSPORT)

¿Qué edad tiene Carlos Acevedo?

Carlos Acevedo tiene 30 años de edad.

¿Cuándo nació Carlos Acevedo?

Carlos Acevedo nació el 19 de abril de 1996 en México.

¿Cuál es la estatura de Carlos Acevedo?

Carlos Acevedo mide 1.84 metros.

¿Qué signo zodiacal es Carlos Acevedo?

Aries es el signo zodiacal de Carlos Acevedo.

¿Quién es la pareja de Carlos Acevedo?

Carlos Acevedo tiene una relación sentimental con la influencer y modelo mexicana María Esther Montaño

¿Carlos Acevedo tiene hijos?

Se desconoce públicamente si Carlos Acevedo tiene hijos.

¿Qué estudió Carlos Acevedo?

Carlos Acevedo estudió en la Universidad Tec Milenio de Torreón, la carrera de Administración de Empresas. Se graduó en 2018.

Carlos Acevedo, con la Selección Mexicana (Carlos Lopez / Carlos Lopez)

¿En qué equipos ha jugado Carlos Acevedo?

Carlos Acevedo solo ha jugado con el equipo Santos Laguna, además de ser seleccionado mexicano en varias ocasiones.

¿Qué posición juega Carlos Acevedo?

Carlos Acevedo es portero.

Logros de Carlos Acevedo

Estos son los logros de Carlos Acevedo como portero.