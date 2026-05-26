Santiago Giménez y Obed Vargas se integran hoy martes 26 de mayo a la concentración de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026.

Santiago Giménez, delantero del AC Milán, así como Obed Vargas, del Atlético de Madrid, eran de los jugadores más esperados en la Selección Mexicana.

Se informó además, que Johan Vásquez, defensa del Genoa italiano, se incorporará a la concentración de la Selección Mexicana este miércoles 27 de mayo.

Obed Vargas, Selección Mexicana (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

Santi y Obed Vargas podrían jugar partido ante Australia

Santiago Giménez, Obed Vargas y Johan Vázquez formarán parte de los trabajos de preparación de la Selección Mexicana que dirige Javier Aguirre.

Los tres podrían tener minutos en los últimos dos partidos amistosos previos al inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, ante Australia y Serbia.

La Selección Nacional de México continúa así con la integración de jugadores que militan en clubes del extranjero, como parte del proceso final de preparación rumbo al Mundial 2026.

Johan Vásquez, Selección Mexicana (JONATHAN DUENAS / Mexsport)

¿Cuándo juega la Selección Mexicana?

A menos de 20 días de debutar en el Mundial 2026, la Selección Mexicana enfrentará este 30 de mayo a Australia en Pasadena, California.

A continuación te compartimos quiénes son los futbolistas que ya están concentrados con México:

Porteros: Guillermo Ochoa, Raúl Rangel y Carlos Acevedo

Defensas: Israel Reyes, Jesús Gallardo, Jorge Sánchez, Mateo Chávez y César Montes

Mediocampistas: Edson Álvarez, Luis Romo, Gilberto Mora, Erik Lira, Luis Chávez, Brian Gutiérrez, Álvaro Fidalgo, Obed Vargas, Orbelín Pineda y Roberto Alvarado

Delanteros: Alexis Vega, Julián Quiñones, Santiago Giménez, Armando González y Guillermo Martínez

Estos son los jugadores que faltan por unirse a la Selección Mexicana para el Mundial 2026

Johan Vásquez y Raúl Jiménez son los futbolistas que juegan en el extranjero que faltan por reportar con la Selección Mexicana.

Vázquez lo hará este miércoles y Jiménez lo hará en Los Ángeles para enfrentar a la selección de Australia.

Con ellos serán 25 los seleccionados concentrados, quedando un lugar disponible para ser elegido por Javier Aguirre.