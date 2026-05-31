La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, lanzó un mensaje contra la injerencia extranjera en el marco de su segundo informe de rendiciones de cuentas en el Monumento a la Revolución este domingo 31 de mayo de 2026.

“La patria no se vende” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Además, la presidenta de México, pidió cuestionarse las intenciones de gobiernos extranjeros sobre ayudar al país o no y remarcó su frase “México no es piñata de nadie” al recordar a la ultraderecha estadounidense.

Sheinbaum aclara qué es injerencia extranjera

A su vez la presidenta de México dio a conocer cuáles son los puntos donde hay una injerencia extranjera como:

Cuando desde el exterior se dicta quién es culpable y quién no

Cuando se busca presionar a las instituciones de México desde fuera

Cuando se normaliza la idea de que otro país puede intervenir en asuntos que solo le corresponden a los mexicanos

“Ya no estamos hablando de cooperación, estamos hablando de injerencia (...) México que se oiga claro que se oiga fuerte no acepta injerencias somos un país libre independiente y soberano” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

A su vez la presidenta Sheinbaum cuestionó el verdadero interés de Estados Unidos sobre los juicios de extradición para autoridades electas en México.

Porque señaló que autoridades estadounidenses vienen de uno por uno, “hasta que oficinas del Departamento de Justicia se vuelve el principal elector del pueblo de México”.

Asimismo la presidenta Sheinbaum aclaró que conociendo la historia de México, ya se sabe en qué terminan las injerencias extranjeras.